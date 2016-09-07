澳新经济指标预测--9月8日-9月15日****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月5日当周 9月8日(四) 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差27.5 逆差31.95 进口 -- +2.0% 出口 -- -1.0% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.8% 9月9日(五) 0130 澳洲房屋融资 7月 -1.5% +1.2% 投资性房屋融资 -- +3.2% 9月12日当周 9月12日(一) 2245 新西兰食品价格指数 8月 -- -0.2% 9月13日(二) 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第二季 -- 盈余13.06 年度经常帐收支(亿新西兰元) -- 赤字75 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 8 企业信心指数 -- 4 9月14日(三) 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 8月 -- 55.8 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.8% 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +2.0% 9月14-15日 2330 澳洲新车销售 8月 -- -1.3% 9月15日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 8月 -- 增加2.62 全职就业人数(万人) -- 减少4.54 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 5.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 白云)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583