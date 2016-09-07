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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 06:22 BJT

《美国重要政经日程》--9月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金人数

1400 - 商务部公布季度服务业调查

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布销售三个月和六个月期国库券，并宣布发售52周期国库券、以及三年期、10年期和30年期公债

1500 - EIA公布一周石油库存及产出数据(受劳工节假期影响，公布时间由周三推后)

1900 - 美联储公布7月消费者信贷

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 许娜)

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