《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.32 -1.46 -1.41 3252962 京东 26.55 +0.01 +0.04 9256052 新浪 82.19 -1.96 -2.33 2385473 搜狐 41.75 -0.85 -2.00 248099 网易 218.93 -3.07 -1.38 1140220 百度 189.15 +0.09 +0.05 4265075 台湾 台湾积体电路 29.82 +0.33 +1.12 3060343 联电 1.90 +0.01 +0.53 330106 日月光 6.12 +0.02 +0.33 172805 硅品精密 7.40 -0.07 -0.94 110270 和信超媒体 2.49 +0.00 +0.00 9570 友达 3.83 -0.02 -0.52 311916 中华电信 36.31 -0.28 -0.77 69353 台湾国际航电 49.10 +0.08 +0.16 2998259 香港 中国移动 60.79 -0.55 -0.90 157876 中国联通 11.66 -0.13 -1.10 57426 中国电信 51.72 -0.63 -1.20 8141 中芯国际 5.60 -0.07 -1.23 17016 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 140 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 白云)