版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 07:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         102.32    -1.46    -1.41   3252962
    京东                26.55    +0.01    +0.04   9256052
    新浪              82.19    -1.96    -2.33   2385473
    搜狐              41.75    -0.85    -2.00    248099
    网易             218.93    -3.07    -1.38   1140220
    百度             189.15    +0.09    +0.05   4265075
    
    台湾
    台湾积体电路       29.82    +0.33    +1.12   3060343
    联电                1.90    +0.01    +0.53    330106
    日月光              6.12    +0.02    +0.33    172805
    硅品精密           7.40    -0.07    -0.94    110270
    和信超媒体         2.49    +0.00    +0.00      9570
    友达                3.83    -0.02    -0.52    311916
    中华电信           36.31    -0.28    -0.77     69353
    台湾国际航电      49.10    +0.08    +0.16   2998259
    
    香港
    中国移动           60.79    -0.55    -0.90    157876
    中国联通           11.66    -0.13    -1.10     57426
    中国电信           51.72    -0.63    -1.20      8141
    中芯国际            5.60    -0.07    -1.23     17016
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00       140
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐