金砖国家：9月7日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透9月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月7日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.28%，报926.04点。
中国股市：沪综指连四日微收升，PPP概念股受政策提振领涨大盘
中国汇市：人民币收盘小升，客盘借机逢低购汇大行仍有维稳压力
香港股市：恒指止住连续四日的涨势而收低，但恒生国企指数继续攀高
============================================================================
巴西股市：因适逢假日休市。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1940/65，上日收报3.2066/81。
============================================================================
南非股市：未能从全球股市上扬走势中获得提振，令人失望的业绩拖累部分公司股票。指标Top-40指数 收盘下跌0.49%，报46,777.09点；大盘综合指数 收盘下跌0.42%，报53,456.43点。
南非汇市：兰特兑美元回落，政治不确定性给经济构成风险
=========================================================================
印度股市：NSE指数小跌，但盘中一度触及18个月最高水平，投资者对近期表现出色的个股获利了结。BSE指数 收盘下跌0.18%，报28,926.36点；NSE指数 收盘下跌0.28%，报8,917.95点。
印度汇市：印度卢比追随亚币走高，因美国令人失望的经济数据削弱了该国较早升息的可能。卢比兑美元 收报66.37/66.38，上日收报66.52/66.53。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.05%，报1,005.77点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.75%，报521.42点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.66%，报64.135；卢布兑欧元 升值0.71%，报72.138。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583