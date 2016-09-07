金砖国家：9月7日股汇市收盘纵览

路透9月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月7日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.28%，报926.04点。

中国股市：沪综指连四日微收升，PPP概念股受政策提振领涨大盘

中国汇市：人民币收盘小升，客盘借机逢低购汇大行仍有维稳压力

香港股市：恒指止住连续四日的涨势而收低，但恒生国企指数继续攀高

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巴西股市：因适逢假日休市。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1940/65，上日收报3.2066/81。

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南非股市：未能从全球股市上扬走势中获得提振，令人失望的业绩拖累部分公司股票。指标Top-40指数 收盘下跌0.49%，报46,777.09点；大盘综合指数 收盘下跌0.42%，报53,456.43点。

南非汇市：兰特兑美元回落，政治不确定性给经济构成风险

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印度股市：NSE指数小跌，但盘中一度触及18个月最高水平，投资者对近期表现出色的个股获利了结。BSE指数 收盘下跌0.18%，报28,926.36点；NSE指数 收盘下跌0.28%，报8,917.95点。

印度汇市：印度卢比追随亚币走高，因美国令人失望的经济数据削弱了该国较早升息的可能。卢比兑美元 收报66.37/66.38，上日收报66.52/66.53。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.05%，报1,005.77点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.75%，报521.42点。