《中国报摘》--中国证券报9月8日

* 头版头条:

--分析人士认为，在目前中国货币政策没有进一步放松的情况下，面对经济下滑的压力，积极的财政政策将继续通过基建托底经济，而作为政府大力推广的PPP项目，后期的落地将持续加速，对基建投资的推动作用也将更加明显。

* 其他:

--江淮汽车 公告，公司与大众汽车（中国）投资有限公司签署合资合作谅解备忘录，拟成立合资公司共同开发新能源汽车。这将是大众 在华的第三家合资公司。

--慧球科技 公告，其2016年半年报中披露的控股股东及实际控制人--自然人顾国平表示，其已不再也无意成为公司控股股东及实际控制人，目前其持股仅占比1.8%。因信息披露涉嫌违规，该公司正被证监会立案调查。