美国数据：非农就业数据年度修正初估公布，3月就业岗位或下修15万个

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透9月7日 - 美国劳工部周三公布了对于非农就业系列数据年度“基准”修正的初步估计。
劳工部表示，非农就业数据基准修正的初步估计显示，3月就业岗位料下修15万个或0.1%。
基准修正的最终结果将在明年2月同1月非农就业报告一同公布。
初步基准修正的计算只是针对主要工业部门在2016年3月这一个月的数据。目前已公布的系列就业数据并未依照基准修正的初步估计进行调整。待基准修正的最终结果发布时，将会对当前就业状况统计(CES)系列的所有数据进行更新。(完)
欲了解详细情况，请点选美国劳工部网站：here
(编译 郑茵 审校 白云)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.