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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 08:30 BJT

美国数据：非农就业数据年度修正初估公布，3月就业岗位或下修15万个

路透9月7日 - 美国劳工部周三公布了对于非农就业系列数据年度“基准”修正的初步估计。

劳工部表示，非农就业数据基准修正的初步估计显示，3月就业岗位料下修15万个或0.1%。

基准修正的最终结果将在明年2月同1月非农就业报告一同公布。

初步基准修正的计算只是针对主要工业部门在2016年3月这一个月的数据。目前已公布的系列就业数据并未依照基准修正的初步估计进行调整。待基准修正的最终结果发布时，将会对当前就业状况统计(CES)系列的所有数据进行更新。(完)

欲了解详细情况，请点选美国劳工部网站：here

(编译 郑茵 审校 白云)

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