《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月8日

*工商时报：

--〞海峡两岸信息产业和技术标准论坛〞闭幕，11组专家分论坛和闭门会议共达成33项共识结论，列为未来一年的工作目标。其中，面对工业、家庭等物联网应用商机，展开两岸半导体的共同技术标准合作。

--金管会公布到2020年的中程施政蓝图，包括明年及中程计划中，与过去八年最大不同的是，拿掉〞循序渐进发展两岸金融业务〞，甚至连子政策都没有摆进去，比2008年之前的施政计画更冷处理。

--由于担心追查党产效应之下，会演变成金融圈集体抽银根，国民党党营事业大本营中投公司，近期将举行银行团会议，邀集所有贷款往来银行洽商贷款届期展延，这将是8月不当党产处理条例通过及委员会成立后，中投公司首度出面向全体17家往来银行协商贷款展延问题。

*经济日报：

--今年度第二次基本工资审议委员会将在下周四（8日）登场，尽管七位资方确定又将集体缺席，劳动部已表明将进行实质讨论，基本工资时薪和月薪将涨定了，外界预期调幅逾3%。

--8月出口续传好消息，连二月正成长，国发会主委陈添枝对于景气动向也相当有信心，昨日直指这波景气循环应会亮出代表〞热络〞的红灯。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。