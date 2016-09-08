《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月8日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
*工商时报：
--〞海峡两岸信息产业和技术标准论坛〞闭幕，11组专家分论坛和闭门会议共达成33项共识结论，列为未来一年的工作目标。其中，面对工业、家庭等物联网应用商机，展开两岸半导体的共同技术标准合作。
--金管会公布到2020年的中程施政蓝图，包括明年及中程计划中，与过去八年最大不同的是，拿掉〞循序渐进发展两岸金融业务〞，甚至连子政策都没有摆进去，比2008年之前的施政计画更冷处理。
--由于担心追查党产效应之下，会演变成金融圈集体抽银根，国民党党营事业大本营中投公司，近期将举行银行团会议，邀集所有贷款往来银行洽商贷款届期展延，这将是8月不当党产处理条例通过及委员会成立后，中投公司首度出面向全体17家往来银行协商贷款展延问题。
*经济日报：
--今年度第二次基本工资审议委员会将在下周四（8日）登场，尽管七位资方确定又将集体缺席，劳动部已表明将进行实质讨论，基本工资时薪和月薪将涨定了，外界预期调幅逾3%。
--8月出口续传好消息，连二月正成长，国发会主委陈添枝对于景气动向也相当有信心，昨日直指这波景气循环应会亮出代表〞热络〞的红灯。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.