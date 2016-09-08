《香港报摘》--经济日报9月8日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
**头版头条**
--迷你单位定价日益进取，恒基地产 于港岛北角新盘“尚誉”首批50伙单位折实尺价2.21-2.69万港元，贵绝港岛东区单幢新盘。
**其他**
--备受争议的上市监管决策及管治架构改革谘询期将于9月19日完结，香港总商会认为，今次谘询影响深远，各方意见不一，促请当局延长谘询期，确保商界能有足够时间作全面讨论。
--私人财富管理公会调查显示，香港在全球的资产管理至少达7,000亿美元。
--酷派 公布，与拥有双屏幕手机知识产权使用权的中国宝力签订意向书成立合资公司，注册资本2亿元人民币，酷派持49%权益、中国宝力持51%权益，期望可在中国共同发展电子墨水屏幕及彩色屏幕的双屏手机。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.