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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报9月8日

**头版头条**

--迷你单位定价日益进取，恒基地产 于港岛北角新盘“尚誉”首批50伙单位折实尺价2.21-2.69万港元，贵绝港岛东区单幢新盘。

**其他**

--备受争议的上市监管决策及管治架构改革谘询期将于9月19日完结，香港总商会认为，今次谘询影响深远，各方意见不一，促请当局延长谘询期，确保商界能有足够时间作全面讨论。

--私人财富管理公会调查显示，香港在全球的资产管理至少达7,000亿美元。

--酷派 公布，与拥有双屏幕手机知识产权使用权的中国宝力签订意向书成立合资公司，注册资本2亿元人民币，酷派持49%权益、中国宝力持51%权益，期望可在中国共同发展电子墨水屏幕及彩色屏幕的双屏手机。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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