中国金融：央行发文规范推广电票业务，贸易背景审查效率提高--财新

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透上海9月8日 - 《财新》杂志周四报导称，中国央行近日向管辖单位下发电票业务相关通知，强力推广电子商业票据业务，并对额度和过渡安排提出了具体要求，同时票据融资贸易背景的真实性审查效率提高。
报导称，央行近日下发《关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》(224号文），明确“自2017年1月1日起，单张出票金额在300万元以上的商业汇票应全部通过电票办理；自2018年1月1日起，原则上单张出票金额在100万元以上的商业汇票应全部通过电票办理。”
另外，224号文在对贸易背景真实性审查效率提高，提出“资信良好的企业申请电票承兑的，金融机构可通过审查合同、发票等材料的影印件，企业电子签名的方式，对电票真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。”
中国银行业今年频发票据大案，其中纸质汇票的流转及容易发生操作风险是重要原因，而电子商业汇票系统有望通过标准化流程降低这一风险，同时在有贸易背景的票据外，为融资类票据提供更多发展空间。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.