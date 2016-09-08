中国金融：央行发文规范推广电票业务，贸易背景审查效率提高--财新

路透上海9月8日 - 《财新》杂志周四报导称，中国央行近日向管辖单位下发电票业务相关通知，强力推广电子商业票据业务，并对额度和过渡安排提出了具体要求，同时票据融资贸易背景的真实性审查效率提高。

报导称，央行近日下发《关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》(224号文），明确“自2017年1月1日起，单张出票金额在300万元以上的商业汇票应全部通过电票办理；自2018年1月1日起，原则上单张出票金额在100万元以上的商业汇票应全部通过电票办理。”

另外，224号文在对贸易背景真实性审查效率提高，提出“资信良好的企业申请电票承兑的，金融机构可通过审查合同、发票等材料的影印件，企业电子签名的方式，对电票真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。”