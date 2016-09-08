《香港报摘》--信报9月8日

**头版头条**

--上市公司商会昨天摆下擂台阵，惟证监会及港交所 未有派员出席，令上市监管谘询论坛变成批评大会。

**其他**

--离岸人民币（CNH）隔夜拆息抽紧，期货引伸的翌日隔夜拆息一度升至7厘水平，反映短钱略为紧张，其他年期的拆息则未有急升。

--世邦魏理仕香港顾问及交易服务商舖执行董事连志豪表示，铜锣湾、中环、尖沙咀和旺角的街舖去年租金下跌17%，预期今年四大区域的租金跌幅将略为放缓至15%

--银河娱乐 董事长吕志和表示，澳门博彩业虽已见底，但复苏仍言之尚早，要看到更多可持续增长的迹象，可能还要多两年时间观察，因为要吸引更多中场赌厅赌客是需要时间。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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