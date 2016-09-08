《香港报摘》--信报9月8日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
**头版头条**
--上市公司商会昨天摆下擂台阵，惟证监会及港交所 未有派员出席，令上市监管谘询论坛变成批评大会。
**其他**
--离岸人民币（CNH）隔夜拆息抽紧，期货引伸的翌日隔夜拆息一度升至7厘水平，反映短钱略为紧张，其他年期的拆息则未有急升。
--世邦魏理仕香港顾问及交易服务商舖执行董事连志豪表示，铜锣湾、中环、尖沙咀和旺角的街舖去年租金下跌17%，预期今年四大区域的租金跌幅将略为放缓至15%
--银河娱乐 董事长吕志和表示，澳门博彩业虽已见底，但复苏仍言之尚早，要看到更多可持续增长的迹象，可能还要多两年时间观察，因为要吸引更多中场赌厅赌客是需要时间。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.