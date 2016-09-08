国际油市：油价续涨，行业报告显示美国库存或创逾30年来最大单周降幅

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
美国能源资料协会(EIA)石油库存数据将于今天1500 GMT公布。
0022 GMT，布兰特原油11月合约 涨0.74美元，报每桶48.72美元；周三上涨0.72美元。
美国原油10月合约 涨0.84美元，报每桶46.34美元；周三上涨0.67美元。
油价周一触及一周高位，此前俄罗斯和沙特同意就稳定油市进行合作。之后油价下跌，因协议存在不确定性，尤其是在4月多哈会议上，全球最大产油国的限产磋商以失败告终。
OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国于9月26-28日在阿尔及利亚举行非正式会谈时，预计将讨论冻产。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/李爽)
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路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.