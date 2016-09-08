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货币新闻 | 2016年 9月 8日 星期四 08:54 BJT

国际油市：油价续涨，行业报告显示美国库存或创逾30年来最大单周降幅

美国能源资料协会(EIA)石油库存数据将于今天1500 GMT公布。

0022 GMT，布兰特原油11月合约 涨0.74美元，报每桶48.72美元；周三上涨0.72美元。

美国原油10月合约 涨0.84美元，报每桶46.34美元；周三上涨0.67美元。

油价周一触及一周高位，此前俄罗斯和沙特同意就稳定油市进行合作。之后油价下跌，因协议存在不确定性，尤其是在4月多哈会议上，全球最大产油国的限产磋商以失败告终。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国于9月26-28日在阿尔及利亚举行非正式会谈时，预计将讨论冻产。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/李爽)

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