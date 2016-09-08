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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 08:58 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月8日至9月15日

路透9月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
        
 公布日期         公布时   公司代码   事件名称
                  间                  
 2016年9月9日     BMO      KR.N       Q2 2016 The Kroger Co 
                                      
 2016年9月15日    BMO      PGR.N      8月 2016 Progressive Corp
 2016年9月15日    AMC      ORCL.N     Q1 2017 甲骨文
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张荻；审校 徐文焰)
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