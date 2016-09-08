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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 09:14 BJT

金属期市：伦铜徘徊在两周高位附近，投资者静候中国贸易数据

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚举行会议时，升息理由将充分。

近月期锡较伦敦金属交易所(LME)指标期锡溢价升至近一年高位，之前一位投资者掌握了LME剩余库存的一半。

据路透看到的文件，中国主要钢铁生产城市唐山要求钢厂从周六开始减产两周，为7月来第三次发布这种限产举措，因北京在努力对抗产能过剩和污染问题。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 龚芳/戴素萍)

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