《香港报摘》--其他报纸重要消息9月8日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
**明报**
--龙湖地产 大股东吴亚军离婚四年后，其前夫蔡奎首度沽出公司股份套现18亿港元。
--中国忠旺 借壳回归A股的大计受阻，配售方案却未能在中房置业 的股东大会上获得批准，但公司指，取消建议配售并不会影响资产重组及工业铝挤压业务分拆。
**星岛日报**
--数码通 、香港宽频 、MBK Partners及TPG资本管理财团入围九仓 电讯资产的最后阶段竞投，料本月底选出最后买家，作价按九仓电讯全年EBITDA盈利11倍为估值，将是继香港电讯 2014年收购csl后本港最大宗的电讯业务交易。
--证监会与联交所共同提出的改革上市架构谘询期即将完结，带头反对的上市公司商会称，修改上市规例及提高上市门槛，更能堵截“黑心股”在港上市。
**苹果日报**
--中国海外 发展的“港人港地”楼盘启德1号再度加推121伙单位，定价较首张价单加价半成，市传至昨晚收逾5,000登记，超额认购逾21倍。
--阿里巴巴 主席马云罕有接受香港电视台专访时指出，香港年轻人教育文化水平比父辈好，但大老板、大企业控制着机会，只能靠自己。
**东方日报**
--华人置业 再度放售物业套现，最新为湾仔尚翘峰多个舖位及车位，意向价约6亿港元。
--金管局正在筹备的即时跨行转帐平台，类似是港元即时支付结算系统（RTGS系统），除交收银行之间的大额支付项目外，该系统亦处理股票相关支付项目、「易办事」及ATM转帐等。
**文汇报**
--中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰表示，现时物业投资回报约3厘，料投资者买楼收租的情况会有增加的趋势，故此中原金融、中原地产及忠意集团合作推出收租保险计划，实用面积400尺或以下的单位年费约838港元，中原客户折扣价约587港元。
--利标品牌 与美国歌手Katy Perry成立新合营公司，以扩大双方现有在鞋履系列的合作，并着重发展Katy Perry品牌。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.