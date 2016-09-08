《香港报摘》--其他报纸重要消息9月8日

**明报**

--龙湖地产 大股东吴亚军离婚四年后，其前夫蔡奎首度沽出公司股份套现18亿港元。

--中国忠旺 借壳回归A股的大计受阻，配售方案却未能在中房置业 的股东大会上获得批准，但公司指，取消建议配售并不会影响资产重组及工业铝挤压业务分拆。

**星岛日报**

--数码通 、香港宽频 、MBK Partners及TPG资本管理财团入围九仓 电讯资产的最后阶段竞投，料本月底选出最后买家，作价按九仓电讯全年EBITDA盈利11倍为估值，将是继香港电讯 2014年收购csl后本港最大宗的电讯业务交易。

--证监会与联交所共同提出的改革上市架构谘询期即将完结，带头反对的上市公司商会称，修改上市规例及提高上市门槛，更能堵截“黑心股”在港上市。

**苹果日报**

--中国海外 发展的“港人港地”楼盘启德1号再度加推121伙单位，定价较首张价单加价半成，市传至昨晚收逾5,000登记，超额认购逾21倍。

--阿里巴巴 主席马云罕有接受香港电视台专访时指出，香港年轻人教育文化水平比父辈好，但大老板、大企业控制着机会，只能靠自己。

**东方日报**

--华人置业 再度放售物业套现，最新为湾仔尚翘峰多个舖位及车位，意向价约6亿港元。

--金管局正在筹备的即时跨行转帐平台，类似是港元即时支付结算系统（RTGS系统），除交收银行之间的大额支付项目外，该系统亦处理股票相关支付项目、「易办事」及ATM转帐等。

**文汇报**

--中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰表示，现时物业投资回报约3厘，料投资者买楼收租的情况会有增加的趋势，故此中原金融、中原地产及忠意集团合作推出收租保险计划，实用面积400尺或以下的单位年费约838港元，中原客户折扣价约587港元。

--利标品牌 与美国歌手Katy Perry成立新合营公司，以扩大双方现有在鞋履系列的合作，并着重发展Katy Perry品牌。（完）

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