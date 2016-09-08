港报财经评论：三大央行斗法，股市自行我路--信报9月8日

路透香港9月8日 -

三大央行斗法 股市自行我路/ 习广思

周二美国一个差劲的非制造业采购经理指数即时打沉美滙指数，金、银及美国国债价格大反弹，看来联储局9月无望加息，欧洲及日本央行应该赶快加码量宽。环球股市暂时大涨小回，三大央行本月的决策将对后市有颇大影响，今天欧央行率先议息，不妨先留意其动向，再作部署。

恒指 昨天回吐46点，「大笨象」滙控 因美国经济数据差，加息预期降温，而且在美国可能再惹官非，股价跌了1.4%，拖累恒指跌35点；腾讯 回吐，拖累恒指下滑20点。恒生中国H股金融行业指数则升了0.66%，抵消了两大蓝筹的部分跌幅。内险股因中保监加强含投资成分人寿保单的监管，券商认为这有助行业免出现恶性竞争，利好寿险业。除了寿险股外，风电，基建及金矿股板块昨天均有资金追捧。昨天整体上升的股份有694只，下跌股份有721只，市底仍然不俗。

联储局官员近几周空群出来放风发出加息讯号，但8月经济数据多差于预期，由新增职位到周二公布的ISM非制造业采购经理指数都差过市场预期，进一步打击联储局的窗口指导可信性。

8月美国非制造业指数报51.4，为2010年2月以来最低。数据公布后，美滙指数大跌，金价及美国国债价格上扬，美股先跌后升，是少见的债股齐升，反映美股市底不俗。联储局本月加息的机会率回落至24%。

其他经济指标如工业生产连跌11个月，虽然近月跌幅有所收窄，但往绩显示，工业生产接连下跌，衰退将临也。看来联储局要赶快在衰退来临前加得几多得几多，以免日后经济出现衰退，没有减息空间。

另一边厢，日央行行长黑田东彦就真系黑仔，美国经济数据走样，美元急挫，令日圆近两个交易天升了2%，又向101水平进发。昨天本栏已讲过美元兑日圆的技术走势甚差，联储局9月20至21日的议息会议按兵不动的机会甚大，9月21日早上议息后，日本央行若坐着不动，货币政策没有加码量宽，则日圆升破百算大关的机会很高。所以，正路而言，黑田点都要做嘢，把日圆压下去。

欧央行行长「超级马里奥」德拉吉今天应会趁议息先机，放风有后着，例如延长明年3月到期的加强版量宽；否则，到9月21日之后，联储局既不加息，黑田又有新犹，到时欧罗劲升，马里奥就后悔莫及。

欧罗区的经济其实仍要靠货币政策支撑，以制造业采购经理指数（PMI）为例，三大主要经济国中，除了德国较好之外，意大利已跌落不景区，法国则一直未翻身，不继续量宽吊住盐水，欧罗区经济随时出事。所以，今天欧央行议息后，滙市可能又变脸。

主要央行的政策仍存变数，但科网股还是投资者所好，Facebook股价走势突破，阿里巴巴周二在纽约升逾4%，网易涨3.3%，新浪升2.8%，在环球经济放缓中，科网股的盈利仍处于高速增长期，对股民而言是沙漠中的绿洲。纵使腾讯股价昨天回吐，但在逼近230元的券商平均目标价前，笔者仍建议继续持有。

环球政经形势充满变数，负利率扭曲了各类资产价格，有些是闻所未闻，近日两家欧洲企业--德国Henkel及法国Sanofi以负利率发债，买债变成博升值，买股的人为求息，与传统想法完全颠倒过来，真是世界变矣。这种不寻常的环境，令不少投资者感到不安，特别11月有美国总统大选，明年欧洲也有多个重要选举，可能到了10月下旬，大家又要谂下是否要对冲自己的投资，锁定利润。

总之一句，在当下投资环境，一切都要随机应变，凡事勿过于肯定，正如讲次按危机的电影《沽注一掷》引用小说家马克吐温（Mark Twain）所言："It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so."投资最大的风险是太过自信。（完）

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