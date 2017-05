港报财经评论：三大央行斗法，股市自行我路--信报9月8日

路透香港9月8日 -

三大央行斗法 股市自行我路/ 习广思

周二美国一个差劲的非制造业采购经理指数即时打沉美滙指数,金、银及美国国债价格大反弹,看来联储局9月无望加息,欧洲及日本央行应该赶快加码量宽。环球股市暂时大涨小回,三大央行本月的决策将对后市有颇大影响,今天欧央行率先议息,不妨先留意其动向,再作部署。

恒指 昨天回吐46点,「大笨象」滙控 因美国经济数据差,加息预期降温,而且在美国可能再惹官非,股价跌了1.4%,拖累恒指跌35点;腾讯 回吐,拖累恒指下滑20点。恒生中国H股金融行业指数则升了0.66%,抵消了两大蓝筹的部分跌幅。内险股因中保监加强含投资成分人寿保单的监管,券商认为这有助行业免出现恶性竞争,利好寿险业。除了寿险股外,风电,基建及金矿股板块昨天均有资金追捧。昨天整体上升的股份有694只,下跌股份有721只,市底仍然不俗。

联储局官员近几周空群出来放风发出加息讯号,但8月经济数据多差于预期,由新增职位到周二公布的ISM非制造业采购经理指数都差过市场预期,进一步打击联储局的窗口指导可信性。

8月美国非制造业指数报51.4,为2010年2月以来最低。数据公布后,美滙指数大跌,金价及美国国债价格上扬,美股先跌后升,是少见的债股齐升,反映美股市底不俗。联储局本月加息的机会率回落至24%。

其他经济指标如工业生产连跌11个月,虽然近月跌幅有所收窄,但往绩显示,工业生产接连下跌,衰退将临也。看来联储局要赶快在衰退来临前加得几多得几多,以免日后经济出现衰退,没有减息空间。

另一边厢,日央行行长黑田东彦就真系黑仔,美国经济数据走样,美元急挫,令日圆近两个交易天升了2%,又向101水平进发。昨天本栏已讲过美元兑日圆的技术走势甚差,联储局9月20至21日的议息会议按兵不动的机会甚大,9月21日早上议息后,日本央行若坐着不动,货币政策没有加码量宽,则日圆升破百算大关的机会很高。所以,正路而言,黑田点都要做嘢,把日圆压下去。

欧央行行长「超级马里奥」德拉吉今天应会趁议息先机,放风有后着,例如延长明年3月到期的加强版量宽;否则,到9月21日之后,联储局既不加息,黑田又有新犹,到时欧罗劲升,马里奥就后悔莫及。

欧罗区的经济其实仍要靠货币政策支撑,以制造业采购经理指数(PMI)为例,三大主要经济国中,除了德国较好之外,意大利已跌落不景区,法国则一直未翻身,不继续量宽吊住盐水,欧罗区经济随时出事。所以,今天欧央行议息后,滙市可能又变脸。

主要央行的政策仍存变数,但科网股还是投资者所好,Facebook股价走势突破,阿里巴巴周二在纽约升逾4%,网易涨3.3%,新浪升2.8%,在环球经济放缓中,科网股的盈利仍处于高速增长期,对股民而言是沙漠中的绿洲。纵使腾讯股价昨天回吐,但在逼近230元的券商平均目标价前,笔者仍建议继续持有。

环球政经形势充满变数,负利率扭曲了各类资产价格,有些是闻所未闻,近日两家欧洲企业--德国Henkel及法国Sanofi以负利率发债,买债变成博升值,买股的人为求息,与传统想法完全颠倒过来,真是世界变矣。这种不寻常的环境,令不少投资者感到不安,特别11月有美国总统大选,明年欧洲也有多个重要选举,可能到了10月下旬,大家又要谂下是否要对冲自己的投资,锁定利润。

总之一句,在当下投资环境,一切都要随机应变,凡事勿过于肯定,正如讲次按危机的电影《沽注一掷》引用小说家马克吐温(Mark Twain)所言:"It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so."投资最大的风险是太过自信。(完)

