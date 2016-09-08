《路透晚报》--9月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：探讨制定中国东盟交通合作规划，推动产能合作--总理

中国国务院总理李克强在中国-东盟领导人会议上的讲话表示，愿同东盟国家共同推进“一带一路”建设，对接发展规划，推进中老铁路、中泰铁路、雅万高铁等大项目，探讨制订中国-东盟交通合作战略规划和交通科技合作文件。

李克强并表示，中国与东盟国家正在积极推进“南海行为准则”磋商，目的是妥善处理南海问题，在争议解决之前管控分歧、化解矛盾、推进合作。

--中国数据：8月外贸超预期改善，进口近两年来首度增长预示内需温和回暖

尽管中国外贸承压几成共识且年内迄今持续下行，8月进出口数据仍让人眼前一亮，出口同比下降2.8%，降幅为四个月最小；进口同比增长1.5%，为近两年来首度转为同比增长，显现出外贸温和改善的迹象。

--《焦点》中国8月钢铁出口降至六个月最低，全球其他地区暂获喘息之机

受国内价格走强影响，中国8月钢铁出口降至六个月最低，对于那些抱怨低价中国钢材涌向国际市场的海外竞争对手，这无疑是一次喘息机会。

--中国农业：2016年玉米产量将降2.3%，种植面积减少近5%--粮油信息中心

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称，2016年中国玉米产量将较上年减少2.3%，至2.015亿吨，在政府取消收储计划后，农户减少玉米种植。

--中国旅游：今年出境游人数料增11.5%，未来稳定增长基本面不变--报告

中国旅游研究院与银联国际共同发布《2016年中国出境旅游发展年度报告》，报告预计，今年中国出境游人数将同比增长11.5%、达1.33亿人次。中国出境旅游市场正迈入理性增长时期，未来5-10年稳定增长基本面不会变化。

--新闻稿：中国房地产业近期复苏势头可能会失去后续动力--标普

中国房地产业过去12-18个月内的复苏势头可能会失去后续动力。标普全球评级预计，由于政府政策的支持作用在递减、比较基础较高以及土地价格上涨，未来12个月内房地产业增速将放缓。

--香港金融：香港消费者网购比率高于日本及中国，韩国居首--调查

汇丰工商金融周三发布的调查显示，互联网在香港的普及程度高达79%，在调查期间的过去一个月内，有57%的消费者曾在网上购物，对比亚洲其他国家，电子商贸在香港的渗透率明显高于中国内地（44%），稍高于日本（55%），并与新加坡持平。

【金融】

--《综述》中国8月末外储创近五年新低，资本外流警报未除但威胁渐弱

中国外汇储备下滑往往被看作资本外流的一个重要指标，而最新数据显示中国8月末外储一举跌破3.19万亿美元，创近五年新低。分析人士认为，结售汇逆差应是当月外储下降主因，考虑到美联储加息预期仍在，中国资本外流的威胁仍在，但和去年相比则正在减弱。

--《独家新闻》法兴洽谈将中国合资基金公司49%股份售予华平投资--消息

据熟悉情况的消息人士称，法国兴业银行(Societe Generale)正进行洽谈，将其在与中国宝钢集团成立的共同基金合资公司--华宝兴业基金管理有限公司的49%股份，出售给国际私募股权公司美国华平投资集团。

--中国金融：截止6月底上海自贸区自贸账户实现本外币融资额逾5,600亿元--新华

中国人民银行上海总部表示，截至2016年6月底，企业通过上海自贸区自由贸易账户获得的本外币融资总额折合人民币5,681亿元，人民币平均利率为4.12%，低于中国一年期贷款基准利率4.35%。而除了跨境贸易融资、跨境担保、跨境并购等产品和服务，上海自贸区的跨境债券业务也即将启动。

--《焦点》中国万能险紧箍咒当头，保险“本姓”能否抗衡投资“本性”？

以万能险为代表的中短期人身险产品已成为中国中小型保险公司迅速做大规模的捷径，并成为他们近期重仓股市的主要资金来源。为防范风险，中国保监会最新发文为该类产品带上紧箍咒，要求其回归保险本质，杜绝人身险异化为短期理财。[nL3S1BJ2QZ

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行800亿元逆回购操作，单日净回笼200亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期200亿元；据此计算，单日净回笼200亿元。

--中国债市动态：现券收益率横盘整理，贸易数据改善减弱政策放松预期

中国银行间债市早盘现券收益率依旧在1个基点(bp)左右的窄幅区间波动，国债期货主力合约也仅微涨。稍早公布的中国8月进出口数据改善，进一步减弱市场对货币政策放松预期。

--中国货币市场：资金面趋宽松利率平稳，跨节资金需求略有增多

中国银行间市场早盘资金面趋宽松，主要回购利率变动不大。交易员称，机构供给均衡，虽央行公开市场持续净回笼，但在昨日超量续做MLF（中期借贷便利）后，市场预期偏乐观；临近中秋假期，跨节资金品种需求略有增加，不过利率仍属平稳。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走弱，中国外贸数据向好影响不大

人民币兑美元即期周四早盘小幅走弱，中间价亦微跌终止连两日反弹。交易员称，早盘汇价波动区间狭窄，客盘购汇情绪相对偏强，令人民币承压；而甫出的中国外贸数据虽然向好，但对汇市情绪影响不大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数降至94.03创两周新低

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.09%至94.03；SDR篮子指数微跌至94.92，BIS篮子指数微跌至94.45。

--银行观点：人民币即将＂入篮＂，海外央行增持人民币需求渐增--星展

星展集团发表报告称，人民币下月将正式成为国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）的篮子货币，海外央行增持人民币作为其官方外汇储备的需求将会逐步增加，预计三年后人民币占全球外汇储备比重将上升至4%，与日圆占比相若。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，年线附近压力仍大市场波幅逐渐收窄

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，今日大盘小幅低开后继续震荡，大盘多次试探年线未果，波动幅度逐渐收窄，目前年线附近（3,096点）上涨压力仍大，且成交量整体仍处于萎缩状态，存量资金博弈格局下，投资者心态较为谨慎。沪综指收报3,095.95点，涨4.02点或0.13%。

--《焦点》中国期指限空令解禁仍遥遥无期，对冲基金转型求活

去年中国股灾引发的股指期货“限空令”，解禁仍遥遥无期，对冲工具的缺乏令国内一些对冲基金只能改变初衷，纷纷寻找变通方式求活。

业内人士透露，相当多对冲基金仅选择日内交易作为增加收益方式，不过部分激进派已转向多头策略（Long only）或引入CTA（商品交易顾问）策略。若是国内期指规则近阶段仍没有改变，估计将有更多对冲基金考虑转型。

--中国个股：江淮汽车与大众汽车就成立新能源汽车合资企业可行性进行评估

中国安徽江淮汽车股份有限公司公告称，其与德国大众汽车已初步达成合作意向，正就新能源汽车领域成立一家新的合资企业的前景和可行性进行评估。

--汽车产业：中国8月广义乘用车销量同比增24.5%，1-8月累计增12.7%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会数据显示，中国8月广义乘用车销量同比增长24.5%，1-8月累计同比增长12.7%。乘联会并预计，2016年车市增速是前低中高后稳的趋势，目前看8月稍超预期，7-8月是年中高增长的峰值期。

--香港热股：龙湖地产早盘初段曾跌逾8%，因主要股东减持股份

中国房地产商龙湖地产早盘初段股价曾跌逾8%，因主要股东减持股份。公司公告称，其主要股东佳辰按每股12港元出售1.5亿股股份，套现18亿港元。该股收盘下跌5.58%，报12.18港元。

--香港个股：中航工业国际与中航国际控股考虑出售国内地产开发业务

中国航空工业集团的香港分支--中航工业国际以及中航国际控股称，基于母公司与保利集团的合作意向，两间公司正初步考虑出售于国内的地产开发业务。

--中国企业：百世集团完成7.6亿美元融资，光大金控和中信产业基金领投