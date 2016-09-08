全球金市：金价持稳，市场静待欧洲央行会议

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
欧洲央行9月料维持政策不变，但或将预示未来进一步宽松 。
美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚举行会议时，升息理由将充分。
堪萨斯城联储总裁乔治称，美国经济可能已经达到或接近充分就业。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，7月、8月两月，美国经济以温和速度扩张，但鲜有迹象显示，薪资压力扩大至高技能岗位之外。
美国投资公司协会(ICI)周三数据显示，最近一周美国商品基金流出黄金的规模为4月以来最高。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三黄金持仓量下降0.03%，至951.81吨，周二为952.14吨。
中国央行周三公布，8月末官方储备资产中黄金储备为771.75亿美元，环比减少17.15亿美元；以盎司计，8月末黄金储备为5,895万盎司，7月末为5,879万盎司。 (完)
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路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.