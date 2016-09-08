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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 09:35 BJT

全球金市：金价持稳，市场静待欧洲央行会议

欧洲央行9月料维持政策不变，但或将预示未来进一步宽松 。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚举行会议时，升息理由将充分。

堪萨斯城联储总裁乔治称，美国经济可能已经达到或接近充分就业。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，7月、8月两月，美国经济以温和速度扩张，但鲜有迹象显示，薪资压力扩大至高技能岗位之外。

美国投资公司协会(ICI)周三数据显示，最近一周美国商品基金流出黄金的规模为4月以来最高。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三黄金持仓量下降0.03%，至951.81吨，周二为952.14吨。

中国央行周三公布，8月末官方储备资产中黄金储备为771.75亿美元，环比减少17.15亿美元；以盎司计，8月末黄金储备为5,895万盎司，7月末为5,879万盎司。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李婷仪 审校 戴素萍/陈宗琦)

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