港报财经评论：9月加息无望，中电整固后看涨-经济日报9月8日

9月加息无望 中电整固后看涨/ 林瑞芬

国指 终冲至10,000大关，昨最高见10,027，收报9,970，升0.3%。惟恒指 未见同步，昨收23,741，跌0.2%，24,000阻力大关在前，有待试探。

大关当前，微观形势。周三好友挟腾讯 之升，化解淡友冲击中移动 之压力。昨日，好友又以内险股国寿 、太保 、新华保险 等涨2.3%至4.1%借力，推动国指冲10,000大关。惟淡友又一次力压中移动，昨跌1.1%，收94.45港元，加上腾讯不能连续强攻，昨遇回吐，昨跌0.8%，收报213.2港元，恒指未能同步国指升势。最终，国指亦收低于10,000。

由此可见，淡友开始试探阻拦好友攻势，好淡争持之势变得激烈。国指现况只是试冲10,000，不排除有所反覆，但后市若守稳9,500的话，还是有憧憬。后市视乎内地股市表现是否配合。配合附图所见，上证自8月冲升之后，缓落修正压力轻，形态上似为头肩底后抽的话，守稳3,050支持，向上反覆完成量度升幅至3,360的可能性存在，这趋势如此发展的话，则将利好国指的走势顺势最终有效突破10,000，向下一个阻力10,700左右挑战。恒指技术而言，如遇有回吐，则以保23,000为佳。

资金面是判势A股关键之一，于今周中国人民银行和国家外滙管理局就联合发布《关于人民币合格境外机构投资者（RQFII）境内证券投资管理有关问题的通知》（下称《通知》），其中的两个最重要规定变化是：将RQFII证券投资额度管理由「审批制」改为「备案+审批制」，额度管理放宽；将RQFII投资额度挂鈎资产规模，随着规模增长，额度也会增加。分析认为这是央行进一步放宽外资入境的举措，并带来多重利好：一方面，A股市场有望迎来更多海外投资资金，利好A股；另一方面人民币国际化也将提速。当然，外资是否垂青A股，还要看年内余下时间人民币的走向，如维稳，利好A股。

回说港股，美国最新公布的8月经济数据，如非农就业数据、ISM非制造业指数以及LMCI均表现疲弱，美联储9月内加息的预期大降，目前不妨可以再留意现金流稳定可持续稳派股息的大蓝筹。其中，股价除净完的中电 可能又是再上车的好时机，认真留意。

看好中电，最主要是相信该股必然是内地机构投资者（如保险公司）经「港股通」南下投放的稳健首选。中电一年派发股息四次，有良好的派息规律，这点是内地同类电力股难以达到。二来，投资港资中电，亦可以作为内地资金对冲手上人民币资产投资的贬值风险。

观乎走势图，今年2月以来，自股价有效突破50天及100天平均綫以来，中电少有大幅失守50天綫（现近80.1港元），8月前因憧憬业绩佳而抽升之后，近月整固，沽压有限，走势上，利用时间横行消化早前升浪，按技术指标RSI也已回落至近50水平启示，除非外围大动荡，不然，看中电现水平也是合适的上车投资机会。策略上，或可以考虑分两注收集，现价80.2港元及等回近100天綫77港元左右水平，中期目标上望90港元。

中电8月初公布的业绩显示，虽然中国业务的表现不佳，但本港业务稳步增长，加上海外业务（包括澳洲、印度等地）表现理想，整体纯利得以稳增，截至今年6月底止中期业绩，纯利报61.25亿港元，按年升7.02%。据月内野村证券报告认为，虽然中电与政府商讨的「利润管制协议」或会自2019年开始减少准许回报率，预期由现时9.99%降至8%，但中电现时的资产组合相当平衡，可守可攻，守方面，占经常盈利70%的本港核心业务，带来强劲而稳健的现金流；攻方面，澳洲及印度等主要海外市场，就带来强劲的盈利增长潜力。野村预测2016年度及2017年度，中电每股盈利分别为4.71港元及4.94港元，派息比率维持59%左右的话，每股股息分别为2.79港元及2.88港元。笔者参考野村2017年每股派息如为2.88港元，股价中期反覆看90港元，预测息率近3.2厘，在当今低息期相比下，故认为中电也有一个不俗的高息投资回报率。（完）

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