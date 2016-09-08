港报社评：选举安排乱象丛生，引入电脑提升效率--明报9月8日

立法会选举安排，状况频仍，一些事态使选举结果的合法性与公正性受到质疑，按规定选举管理委员会须于选举结束3个月内向特首提交报告。不过，此举不应视为毋须向市民交代，选管会应该召开记者会解释市民的疑团。另外，历来投票到点票效率都备受批评，今次立法会选举未见改善，反而发生更多事故，一些僵化做法显示主持选举事务当局不思改变。政府宜应全面检讨选举安排，包括研究引入电脑系统操作，加快流程。

今次选举，整个流程出现不少问题。首先由确认身分、领取选票开始，有人以身分证副本亦可获工作人员确认并领取选票，当局起初对此含糊其事，在政党人士亲身试验并透过传媒公示之后，当局才澄清以身分证副本不能领票，不过为何有工作人员竟然这样做，却没有解释。其次是有选民到票站之后发现「被投票」，工作人员的选民资料显示其名字被划线，显示选票已被领取；按常理，选民「博大雾」重复投票的可能性甚微，然则就是有人犯错或有其他目的，实情为何，当局没有交代。第三，有选民领取选票之后，发现介绍候选人的资料上盖了剔号，为免成为废票，涉事选民要求更换，获得工作人员准许；这种情况并非个别事件，有传媒人士投票时，亦发现选票上候选人的盖印位置已盖上了剔号。第四，大埔和将军澳有两个票站，都发现选票数量较投票人数多出约300票，究竟是什么原因，迄今未知。

上述4种情况，涉及是否有人「做手脚」，包括容许没有法定身分证明文件的人投票，剥夺一些人的投票权利和更严重的作弊等疑问，关乎选举结果的公正性，也涉及是否有人触犯法律。当局理应严肃处理，只是主事人淡然处之，例如选票发现盖上了剔号，主事人却以「我们有几百万人投了票，如果个别一两张盖了印，我看不到对选举有什么影响」作回应。这类事态，能否查出原因是一回事，设若当局认为没有什么大不了，也不追究，等同变相纵容有关情况，不能接受。

今次选举最离谱的是票站安排混乱。投票日黄昏和晚饭时间，较多选民到票站投票，工作人员未有临时调动，致使当晚太古城票站选民排队4、5小时，才得以进入票站完成投票，情况不能接受。另外，投票原本在晚上10时半结束，但是太古城票站因为疏导人潮失策，到接近凌晨2时半才完成投票，延误超过4小时，情况十分荒谬。不过，更荒谬的是这边厢仍在投票，那边厢其他票站却开始点票，票数还透过媒体陆续公布，仍在排队等候投票的选民得知，或许会影响他们的选择，选举公正将荡然无存。其后有人警觉事态严重，才紧急叫停点票。

太古城票站乱局可以荒谬透顶来形容，不过主事人说得轻描淡写，表示港岛区约有37万人投票，其中太古城只有5000至6000人投票，就算有任何情况都并非关键，不足以影响选举公平性，云云。选举安排须体现的合法与公正，理应是绝对要求，设若认为相对合法公正就可以接受，则便宜行事而衍生的弊端，包括犯法作弊等都有可能发生。选举主事人不严肃体待事故，会挫损公衆对选举合法和公正的信心。

选举当局取态僵化，安排缺乏效率，历来鲜见改进；社会人士曾经提出引入电脑，加快处理投票流程，未见认真研议。选民透过电脑投票，涉及保安等问题，或许难以全盘电脑化，不过一些环节应该可以借助电脑处理。不少人在投票时都有体验，就是在人数较多时段，确认选民身分须排队，工作人员翻阅选民登记册时以笔划注销，全部由人手操作，所费需时。这个程序交由电脑处理，可加快确认流程，节省出来的空间就可增加投票效率，缩短选民在投票站停留的时间。以本港的电脑设计操作水平，技术上应该不会有问题。另外，设置投票站要向机构团体借地方，太古城票站乱象与一所学校不肯借用有关；选举4年一次，涉及公衆利益，是否可以征用来改善情况，亦应该研究。总之，政府应该全面检讨选举安排，采取措施提升效率，基于选举管理委员会之僵化，其人事领导也应该在检讨之列，以期从根本上解决问题，使选举安排和效率不再成为笑话。

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