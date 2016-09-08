港报社评：薄利多销打按战，九月加息听住先--信报9月8日

就在美国联储局主席耶伦和其他央行决策者为年内可能加息（一至两次）放风之际，本港多家银行近日竟相继下调楼宇按揭息率，最低为同业拆息（H）加一点四厘，掀起了一股减息潮。

按息战鼓响起，金管局总裁陈德霖一方面重申业界必须做好风险管理，同时强调银行资金成本家家不同，业界可因应经营条件和对客户的选择，自行设定按息下限。陈德霖索性把话说白，银行若认为H加一点四厘有利可图，积极争取按揭生意理所当然。言之下意，只要不是为了抢夺市占率蚀本放贷，置盈利和资产质素于不顾，赚多赚少银行自己「识计数」，毋须监管机构说三道四。

每当美国酝酿加息，金管局总不忙发出「温馨提示」，促请银行及置业人士当心资金流走拆息抽升，对供款者构成压力。陈德霖在日前的发言中亦提及美国今年可能加息一至两次，对全球滙市、资金流向及金融市场带来不确定性，香港肯定大受影响。然而，更值得注意的是，陈德霖指过去H加零点七厘的按息下限是否仍然适用，取决于利率市场结构是否有变，不宜一本通书看到老，以旧数据作为长时间的准则。

这番话虽不代表金管局有意为银行减息「开绿灯」，惟陈德霖的言论至少说明，监管当局认同银行在价格层面竞争，属自由市场应有之象，现阶段不必为金融体系风险加剧过度担忧。

在日本、瑞士、瑞典以至欧罗区等已推行负利率政策的国家和经济体，银行为防存款流失，大都拒绝于零售层面向存户转嫁负息，业界对利润受压只能逆来顺受。香港银行的处境虽未至于如此被动，但面对工商百业借贷意欲低迷、内地信贷违约风险恶化等困局，银行资金苦无出路；适逢本地楼市气氛好转，新盘销售反应热烈，按揭业务虽无厚利可图，但胜在需求稳定长做长有。在中银、滙丰等大行带头下，业界争相「薄利多销」，按揭战遂一触即发。

利率市场结构乃一个「深层次问题」，陈德霖之言，值得业界全面探讨。可是，投资者眼前最关心的，始终是联储局何时落实加息。「债王」格罗斯（Bill Gross）近日扬言，美国本月调高利率已无悬念，成事机会达到百分之百！然而，从多项市场指标观察，不认同债王「豪言」者似占多数。

美国八月份非农业职位增长逊预期，而最新公布的制造业和服务业数据亦乏善足陈。我们认为，在外围经济回复稳定和英国脱欧引发的震荡逐渐消退后，联储局要再度延迟加息，藉口已买少见少。话虽如此，从北水南下热炒港股、美滙指数偏软、本已转弱的金价回气再上等现象可见，市场正在跟「重仓」美国本月加息的债王对赌，押注联储局「拖得就拖」。对利率变动极度敏感的美国两年期债息，近日徘徊于零点七厘，较今春环球市场剧烈波动时的水平还要低，客观环境显示格罗斯处于下风。

物业有价有市、银行不计较息差微薄大打按揭战、中港投资者抵受不住高股息诱惑重投内银怀抱，凡此种种，皆反映七八年来的超低息环境造成资金泛滥，为两类人带来烦恼。第一类是苦苦为手上「闲钱」寻求回报的中上阶层；第二类则为工资增长远追不上资产通胀、离晋身「有产阶级」梦想愈来愈远的基层。

众所周知，一年一度的全球央行会议在美国怀俄明州杰克逊霍尔（Jackson Hole）举行。该市位于怀州一个叫蒂顿（Teton）的县，当地平均家庭收入据报高达每年二十九万六千七百七十八美元，接近六倍于全国平均水平。环球央行年会选址Jackson Hole，虽非刻意为之，但蒂顿县居民收入与美国同胞「离行离迾」，那跟央行宽松政策扩大世界各地贫富两极，不是巧合得有点讽刺吗？

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