重发-《全球汇市》日圆维持涨幅等待日央行副总裁讲话，欧元关注欧洲央行

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1246 1.1237 +0.08 +3.55 1.0860 美元/日圆 101.65 101.71 -0.06 -15.50 120.30 欧元/日圆 114.29 114.33 -0.03 -12.40 130.47 美元/瑞郎 0.9689 0.9694 -0.05 -3.28 1.0018 英镑/美元 1.3350 1.3337 +0.10 -9.42 1.4738 美元/加元 1.2871 1.2882 -0.09 -6.99 1.3839 美元/离岸人民币 6.6684 6.6700 -0.02 +1.53 6.5680 澳元/美元 0.7674 0.7672 +0.03 +5.48 0.7275 新西兰元/美元 0.7461 0.7449 +0.16 +9.32 0.6825 澳元/日圆 78.000 77.990 +0.01 -10.98 87.620 新西兰元/日圆 75.840 75.730 +0.15 -7.49 81.980 英镑/日圆 135.73 135.71 +0.01 -23.41 177.22 澳元/新西兰元 1.0284 1.0290 -0.06 -3.56 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/许娜/陈宗琦/王颖；审校 徐文焰/李婷仪/白云)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.