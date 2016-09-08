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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 09:47 BJT

重发-《全球汇市》日圆维持涨幅等待日央行副总裁讲话，欧元关注欧洲央行

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1246  1.1237  +0.08  +3.55  1.0860
    美元/日圆            101.65  101.71  -0.06 -15.50  120.30
    欧元/日圆         114.29  114.33  -0.03 -12.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9689  0.9694  -0.05  -3.28  1.0018
    英镑/美元            1.3350  1.3337  +0.10  -9.42  1.4738
    美元/加元            1.2871  1.2882  -0.09  -6.99  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6684  6.6700  -0.02  +1.53  6.5680
    澳元/美元            0.7674  0.7672  +0.03  +5.48  0.7275
    新西兰元/美元        0.7461  0.7449  +0.16  +9.32  0.6825
    澳元/日圆         78.000  77.990  +0.01 -10.98  87.620
    新西兰元/日圆     75.840  75.730  +0.15  -7.49  81.980
    英镑/日圆         135.73  135.71  +0.01 -23.41  177.22
    澳元/新西兰元     1.0284  1.0290  -0.06  -3.56  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽鑫/许娜/陈宗琦/王颖；审校 徐文焰/李婷仪/白云)

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