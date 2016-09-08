港报社评：曾荫权停拓地，政府市民宜汲教训--经济日报9月8日

前特首曾荫权罕有接受专访，回顾他任内备受批评的房屋政策。曾荫权停定期卖地虽未必错，惟拓地停滞却是现时楼价高企的元凶之一，港府以至公众都要汲取教训，切莫重蹈覆辙。

自2012年卸任后鲜有公开发言的曾荫权突接受传媒专访，回顾他任内施政，包括备受批评的房屋政策。曾荫权指当时应可以做得更好，如暂停定期卖地改用勾地制，当时仍觉政策准确，但没有做好的，是应该继续积极开发新土地。

平情而论，曾荫权在任时面对楼市泡沫爆破，重创本港经济金融，他暂停卖地改用勾地制，以稳市场信心，做法未必完全错误。

惟曾荫权在位时未有积极拓地，却为过去几年楼价飈升深种祸根。在曾荫权任期末段，以至新一届政府上场后，港府虽盼加力供地调控不断攀升的楼价，却因曾荫权年代拓地停滞，令当局徒叹无米之炊，不但白白错失在楼市复炽之初推地缓抑楼价升势的时机，其所造成的房屋供应断层、需求大量积压问题，至今仍未完全解决。此对港府房策，固是极大的教训。港府房策必须有长期规划，就算迫不得已因市况变化，调节推售土地的节奏，但无论如何亦不应减慢开拓土地，尤其现时每年私楼供地万八伙似够未够、公营房屋用地仍有一大缺口待补，公屋轮候时间已突破4年，只有开拓土地工作持续、稳定推进，才有望避免再因楼市短期波动打乱长远供应大局，以满足港人的住屋需要。

这不单是港府必须汲取的教训，公众亦应多加深思。曾荫权在专访中，亦慨叹开拓土地工作艰难，无论移山、填海、开拓绿化地等，皆处处碰壁。

此情况近年变得更严峻，港府种种拓地计划都受极大阻力，动辄遭地方人士、保育团体等大力反对，甚至以司法覆核阻挠，令港府拓地工作事倍功半。其客观结果，就俨如曾荫权年代拓地停滞不前，所造成的高楼价恶果，正由我们这一代，尤其年轻人承受。

正因如此，公众在埋怨港府房策不彰、指摘地产商「赚到尽」的同时，更应反思开拓土地的迫切性，对移山填海、发展棕地、开拓新界新市镇等，不应立场先行地批政府「盲抢地」，必须以更理性务实的态度讨论。

只有积极拓地，确保供应持续稳定充裕，香港才有本钱应对日益严峻的高楼价挑战，营造居住环境更舒适、保育发展更平衡的未来。

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