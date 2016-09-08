国际油市：伊朗9月原油出口料增至220万桶/日--NIOC官员

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透新加坡9月7日 - 伊朗国家石油公司(NIOC)一名资深官员周三表示，9月伊朗原油出口料升至220万桶/日。该国目前正努力恢复遭受制裁期间所流失的市场份额。
“9月为220万桶/日，我们预期(到年底)还会增加，”NIOC国际事务部主任Mohsen Ghamsari在新加坡一项会议的间隙表示。
这一目标高于7月逾210万桶的出口量。伊朗正努力恢复遭受制裁前约240万桶/日的出口量。
伊朗周二暗示准备与沙特和俄罗斯一起努力提振油价，开始与石油输出国组织(OPEC)争取产量限制豁免的可能性。
石油输出国组织(OPEC)成员国在出席9月26-28日的国际能源论坛(IEF)间隙，将在阿尔及利亚举行非正式会议，预计将寻求重启全球冻产磋商 。俄罗斯预计也将参加这次论坛，可能与OPEC成员国会晤。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。