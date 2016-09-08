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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 10:18 BJT

国际油市：伊朗9月原油出口料增至220万桶/日--NIOC官员

路透新加坡9月7日 - 伊朗国家石油公司(NIOC)一名资深官员周三表示，9月伊朗原油出口料升至220万桶/日。该国目前正努力恢复遭受制裁期间所流失的市场份额。

“9月为220万桶/日，我们预期(到年底)还会增加，”NIOC国际事务部主任Mohsen Ghamsari在新加坡一项会议的间隙表示。

这一目标高于7月逾210万桶的出口量。伊朗正努力恢复遭受制裁前约240万桶/日的出口量。

伊朗周二暗示准备与沙特和俄罗斯一起努力提振油价，开始与石油输出国组织(OPEC)争取产量限制豁免的可能性。

石油输出国组织(OPEC)成员国在出席9月26-28日的国际能源论坛(IEF)间隙，将在阿尔及利亚举行非正式会议，预计将寻求重启全球冻产磋商 。俄罗斯预计也将参加这次论坛，可能与OPEC成员国会晤。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)

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