国际油市：伊朗9月原油出口料增至220万桶/日--NIOC官员

路透新加坡9月7日 - 伊朗国家石油公司(NIOC)一名资深官员周三表示，9月伊朗原油出口料升至220万桶/日。该国目前正努力恢复遭受制裁期间所流失的市场份额。

“9月为220万桶/日，我们预期(到年底)还会增加，”NIOC国际事务部主任Mohsen Ghamsari在新加坡一项会议的间隙表示。

这一目标高于7月逾210万桶的出口量。伊朗正努力恢复遭受制裁前约240万桶/日的出口量。

伊朗周二暗示准备与沙特和俄罗斯一起努力提振油价，开始与石油输出国组织(OPEC)争取产量限制豁免的可能性。