中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数降至94.03创两周新低

路透北京9月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.09%至94.03；SDR篮子指数微跌至94.92，BIS篮子指数微跌至94.45 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.84%，SDR篮子指数跌3.96%，BIS指数跌7.14% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币 较上日升贬点 数 人民币 6.662 -65 欧元 7.4894 -13 日圆 6.5485 -101 港元 0.859 -7.6 英镑 8.8883 473 澳元 5.1123 -15 新西兰元<NZDCNY=PB 4.9678 -378 OC> 新加坡元<SGDCNY=PB 4.9479 -1 OC> 瑞郎 6.8718 -74 加元 5.1744 30 林吉特<CNYMYR=PBOC 0.6065 -20.4 > 卢布 9.6385 -615 泰铢 5.1966 34 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.51，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报94.32，较上日微 升0.02%；RXY参考离岸人民币指数 报94.77，较上日微升0.06%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.57，较上日微跌0.01%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)