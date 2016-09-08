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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 09:36 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数降至94.03创两周新低

路透北京9月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.09%至94.03；SDR篮子指数微跌至94.92，BIS篮子指数微跌至94.45
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.84%，SDR篮子指数跌3.96%，BIS指数跌7.14%
。
    
 CFETS篮子货币       今日中间价   CFETS篮子货币
                                  较上日升贬点
                                  数
 人民币                    6.662            -65
 欧元                     7.4894            -13
 日圆                     6.5485           -101
 港元                      0.859           -7.6
 英镑                     8.8883            473
 澳元                     5.1123            -15
 新西兰元<NZDCNY=PB       4.9678           -378
 OC>                              
 新加坡元<SGDCNY=PB       4.9479             -1
 OC>                              
 瑞郎                     6.8718            -74
 加元                     5.1744             30
 林吉特<CNYMYR=PBOC       0.6065          -20.4
 >                                
 卢布                     9.6385           -615
 泰铢                     5.1966             34
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.51，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报94.32，较上日微
升0.02%；RXY参考离岸人民币指数 报94.77，较上日微升0.06%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.57，较上日微跌0.01%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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