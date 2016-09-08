中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数降至94.03创两周新低

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京9月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.09%至94.03；SDR篮子指数微跌至94.92，BIS篮子指数微跌至94.45 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.84%，SDR篮子指数跌3.96%，BIS指数跌7.14% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币 较上日升贬点 数 人民币 6.662 -65 欧元 7.4894 -13 日圆 6.5485 -101 港元 0.859 -7.6 英镑 8.8883 473 澳元 5.1123 -15 新西兰元<NZDCNY=PB 4.9678 -378 OC> 新加坡元<SGDCNY=PB 4.9479 -1 OC> 瑞郎 6.8718 -74 加元 5.1744 30 林吉特<CNYMYR=PBOC 0.6065 -20.4 > 卢布 9.6385 -615 泰铢 5.1966 34 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.51，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报94.32，较上日微 升0.02%；RXY参考离岸人民币指数 报94.77，较上日微升0.06%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.57，较上日微跌0.01%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.