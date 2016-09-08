台湾债市：10年券殖利率早盘止跌微弹，出口小幅好转对台债利空有限

路透台北9月8日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周四早盘止跌微弹。交易员指出，台湾8月进出口数据持续向好，但成长力道仍小，对台债利空有限，且近日部分外资汇入款转进存续期较短的公债，也缓解利空的影响，今日料105/11殖利率暂在0.65%上方狭幅盘整。

他们表示，尽管美债殖利率周三普遍下跌，更多反映美国升息预期降温的利多，但105/11殖利率却在开低后微扬整理，毕竟该券殖利率已连跌三日，部分短多获利了结出场，令该券回归区间整理格局。

〞105/11没能跌破0.65%，就有抢搭顺风车的短多出场。〞一位大型民营银行交易主管说。

此外，台湾银行间隔夜拆款利率周四开盘报0.174%，上日开在0.173%；上日加权平均利率收在0.175%。交易员认为，央行引导隔拆利率仍在既有区间窄幅波动，对台债影响微乎其微。

美国公债收益率周三小跌，价格在窄幅区间内波动，投资者认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能在本月稍晚升息，因此前发布的一轮经济数据多数疲弱。10年、两年、五年和七年等期公债收益率稍早跌至三周低位。

交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.645-0.66%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.51-0.52%。

本地时间10:23，105/11 殖利率升0.26基点至0.6531%，成交62亿台币；五年券105/8 殖利率升0.20基点至0.5150%，成交22.5亿台币；台股加权指数 则跌0.04%。

最新相关报导链接：

--美国公债：收益率下跌，因美联储本月升息的可能性微乎其微