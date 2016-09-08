香港热股：龙湖地产早盘初段曾跌逾8%，因主要股东减持股份

路透香港9月8日 - 中国房地产商龙湖地产 周四早盘初段股价曾跌逾8%，因主要股东减持股份。

香港时间09:46，该股跌6.98%，报12港元；稍早一度低探11.86港元的三周低位。大市恒生指数 则升0.07%。

龙湖地产周三晚间公告，其主要股东佳辰按每股12港元出售1.5亿股股份，套现18亿港元。佳辰为龙湖地产主席吴亚军前夫蔡奎的家族信托公司Silverland拥有。

于出售事项完成后，佳辰及蔡奎于龙湖地产的持股比例将分别降至26.46%及26.51%，原为29.03%及29.08%。（完）

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