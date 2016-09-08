香港热股：龙湖地产早盘初段曾跌逾8%，因主要股东减持股份

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透香港9月8日 - 中国房地产商龙湖地产 周四早盘初段股价曾跌逾8%，因主要股东减持股份。
香港时间09:46，该股跌6.98%，报12港元；稍早一度低探11.86港元的三周低位。大市恒生指数 则升0.07%。
龙湖地产周三晚间公告，其主要股东佳辰按每股12港元出售1.5亿股股份，套现18亿港元。佳辰为龙湖地产主席吴亚军前夫蔡奎的家族信托公司Silverland拥有。
于出售事项完成后，佳辰及蔡奎于龙湖地产的持股比例将分别降至26.46%及26.51%，原为29.03%及29.08%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.