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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 09:57 BJT

《汇市简讯》澳元/美元略涨，对澳洲贸易数据几无反应

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* 澳元/美元涨约5个点子，之前澳洲贸易公布的贸易数据略优于预期

* 澳洲7月贸易逆差24.1亿澳元(路透调查预估为27.5亿)，进口较前月持平，出口增长3.0%

* 数据接近预期，没有对澳元/美元产生影响。

* 中国贸易数据将在今日稍晚公布，但中国最近的数据都对澳元走势有影响

* 亚洲市场交投非常淡静，等候今日稍晚欧洲央行的政策决定

(完)

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