全球贵金属：2016年铂金市场供应短缺加剧，但催化器需求降低--WPIC

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
* 铂金市场2016年供应缺口料为52万盎司
* 来自汽车的需求料缩减，因柴油车份额下降
路透伦敦9月8日 - 世界铂金投资协会(WPIC)周四在一份报告中指出，铂金(白金)市场2016年吃紧的状况较之前预测更为严重，因尽管珠宝和来自汽车催化器的需求下修，但铂金矿和回收铂金供应减少得更多。
WPIC在最新铂金市场季度研究报告中预估，今年铂金供应缺口为52万盎司，高于三个月前估计的短缺45.5万盎司。
“需求相当稳健，供应却一直疲软。”WPIC研究主管Trevor Raymond说。“来自南非的精炼供应低于2013年的水平。”2014年一场罢工使南非铂金产量大减，不过次年有所反弹。
Raymond表示，这是铂金连续第五年呈现供应缺口，不过在投资需求增加帮助铂金价格今年反弹近25%前，现货铂金 对供应短缺几乎没什么反应。铂金现有库存已缓解了供应短缺对市场的冲击。
“铂金地表库存已从逾400万盎司，降至不到200万，”他指出。“我们认为市况可能使持有那些库存的人，更不可能在供应短缺下出售其存货。”
尽管存在供应短缺，可铂金的最大需求领域--汽车业的消费量预计今年将会下降，因柴油车份额下降的影响超过汽车整体销量的增加。铂金用于重负载柴油车的自动催化器。
珠宝需求将略微升高，不过增幅低于7月时的预期；而占需求4%的投资需求预计将增长15%至350,000盎司。
在供应方面，预计主要生产国南非的矿山产量将下降6%，导致总体矿山供应量下降3%。
WPIC也把对回收铂金的供应量预估从7月估值调降3%至124万盎司，因钢价下跌抑制了重返市场的报废车数量。
但回收量将比2015年的水平上升4%。
今年整体供应量的降幅将比之前的预估略高，降至773万盎司，比2015年的整体供应量低2%，较7月预估低将近1%。(完)
(编译 张若琪/王琛；审校 龚芳/徐文焰)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。