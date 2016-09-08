全球贵金属：2016年铂金市场供应短缺加剧，但催化器需求降低--WPIC

* 铂金市场2016年供应缺口料为52万盎司

* 来自汽车的需求料缩减，因柴油车份额下降

路透伦敦9月8日 - 世界铂金投资协会(WPIC)周四在一份报告中指出，铂金(白金)市场2016年吃紧的状况较之前预测更为严重，因尽管珠宝和来自汽车催化器的需求下修，但铂金矿和回收铂金供应减少得更多。

WPIC在最新铂金市场季度研究报告中预估，今年铂金供应缺口为52万盎司，高于三个月前估计的短缺45.5万盎司。

“需求相当稳健，供应却一直疲软。”WPIC研究主管Trevor Raymond说。“来自南非的精炼供应低于2013年的水平。”2014年一场罢工使南非铂金产量大减，不过次年有所反弹。

Raymond表示，这是铂金连续第五年呈现供应缺口，不过在投资需求增加帮助铂金价格今年反弹近25%前，现货铂金 对供应短缺几乎没什么反应。铂金现有库存已缓解了供应短缺对市场的冲击。

“铂金地表库存已从逾400万盎司，降至不到200万，”他指出。“我们认为市况可能使持有那些库存的人，更不可能在供应短缺下出售其存货。”

尽管存在供应短缺，可铂金的最大需求领域--汽车业的消费量预计今年将会下降，因柴油车份额下降的影响超过汽车整体销量的增加。铂金用于重负载柴油车的自动催化器。

珠宝需求将略微升高，不过增幅低于7月时的预期；而占需求4%的投资需求预计将增长15%至350,000盎司。

在供应方面，预计主要生产国南非的矿山产量将下降6%，导致总体矿山供应量下降3%。

WPIC也把对回收铂金的供应量预估从7月估值调降3%至124万盎司，因钢价下跌抑制了重返市场的报废车数量。

但回收量将比2015年的水平上升4%。

今年整体供应量的降幅将比之前的预估略高，降至773万盎司，比2015年的整体供应量低2%，较7月预估低将近1%。(完)