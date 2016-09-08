台湾汇市：台币随韩元收贬终止连四升，外资小幅净汇入交投趋清淡

* 台币收贬终止连四升，交投趋清淡

* 外资买超台股，且呈小幅净汇入

* 明日台币主要交易区间料在31.100-31.250

路透台北9月8日 - 台币兑美元 周四收贬，终止连四升走势。汇银人士表示，随亚股普遍走跌，且韩元等亚币趋贬，台币开低收低，惟市场交投清淡，台币陷区间狭幅整理。

一资深汇银人士指出，在国际美元走稳带动下，今天台币跟随韩元等亚币开低，尽管外资在台股续买超，但金额不大，汇入力道也不强；而进口商则持续买入美元，使台币偏贬。

〞今天盘比较清淡啦，外资在股市还是小买超，净汇入一点点。〞他说。

一位大型银行交易员表示，因今天台股在平盘附近狭幅波动，外资动作不大，汇市交投转趋清淡，台币陷区间狭幅波动格局，但进口商进场买汇，出口商则持续观望。

一中型民营银行交易员亦称，随台币微幅走低，进口商忧台币恐将回贬，尾盘进场买入美元，出口商则惜售美元，使台币略收贬，〞今天很淡啊，没什么特别的。〞

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超16.51亿台币，连五个交易日买 超共计253.27亿台币；上交易日修正后为买超56.75亿台币。

台湾股市周四微幅收高，持稳在14个月高位；加权股价指数 收高0.04%，至9,262.89点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.146/31.166，上日收在31.125。

交易员预估，明日台币汇率区间暂看31.100-31.250。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.286 31.240 31.263-31.300 31.280 6.42 9.13 司 元太外汇经纪公 31.285 31.238 31.265-31.298 31.285 2.83 4.43 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.105/-0.085 -0.130/-0.110 美元/台币六个月期 -0.290/-0.250 -0.320/-0.280 (完)

台币兑美元现价

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)