台湾汇市：台币随韩元收贬终止连四升，外资小幅净汇入交投趋清淡

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
* 台币收贬终止连四升，交投趋清淡
* 外资买超台股，且呈小幅净汇入
* 明日台币主要交易区间料在31.100-31.250
路透台北9月8日 - 台币兑美元 周四收贬，终止连四升走势。汇银人士表示，随亚股普遍走跌，且韩元等亚币趋贬，台币开低收低，惟市场交投清淡，台币陷区间狭幅整理。
一资深汇银人士指出，在国际美元走稳带动下，今天台币跟随韩元等亚币开低，尽管外资在台股续买超，但金额不大，汇入力道也不强；而进口商则持续买入美元，使台币偏贬。
〞今天盘比较清淡啦，外资在股市还是小买超，净汇入一点点。〞他说。
一位大型银行交易员表示，因今天台股在平盘附近狭幅波动，外资动作不大，汇市交投转趋清淡，台币陷区间狭幅波动格局，但进口商进场买汇，出口商则持续观望。
一中型民营银行交易员亦称，随台币微幅走低，进口商忧台币恐将回贬，尾盘进场买入美元，出口商则惜售美元，使台币略收贬，〞今天很淡啊，没什么特别的。〞
台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超16.51亿台币，连五个交易日买 超共计253.27亿台币；上交易日修正后为买超56.75亿台币。
台湾股市周四微幅收高，持稳在14个月高位；加权股价指数 收高0.04%，至9,262.89点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.146/31.166，上日收在31.125。
交易员预估，明日台币汇率区间暂看31.100-31.250。
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.286 31.240 31.263-31.300 31.280 6.42 9.13 司 元太外汇经纪公 31.285 31.238 31.265-31.298 31.285 2.83 4.43 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 -0.105/-0.085 -0.130/-0.110 美元/台币六个月期 -0.290/-0.250 -0.320/-0.280 (完)
台币兑美元现价
台北外汇经纪公司
元太外汇经纪公司
Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。