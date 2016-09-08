香港个股：汇丰早盘中段小幅下跌，上日于伦敦回购约2,300万英镑股份

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透香港9月8日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周四早盘初段股价小幅下跌，上日于伦敦回购约2,300万英镑的股份。
香港时间10:32，该股跌0.25%，报58.9港元；大市恒生指数 则升0.08%。
该行今早在联交所的声明称，周三在伦敦买入约412.5万股普通股，按成交量加权平均价每股5.6801英镑计，涉资约2,343.2万英镑。
截至9月7日，汇丰累计回购57,552,202股普通股，金额约3.2亿英镑。该股于伦敦周三收报5.673英镑。
汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
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路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.