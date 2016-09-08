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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 10:42 BJT

韩国已公布经济指标--2016/9/8

经济指标              时间   最新数据        前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第二季      +0.8%  @-r           +0.5%  @-r             --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       8月      +0.4%                +0.7%             10月4日        --
                                                                                         
 工业生产(m/m)                  7月      +1.4%  @             -0.4%  @-r        9月29日        --
 失业率                         7月       3.6%  @              3.6%  @          9月12日        --
 贸易收支(亿美元)               8月     顺差53  p            顺差76  r          9月15日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选             
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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