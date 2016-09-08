版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 10:53 BJT

《汇市简讯》美元指数走软，技术面呈中性

0238GMT -

* 美元指数在亚洲市场下跌0.1%，美元全线温和走软，开盘时涨0.15%

* 市场涨跌不一，美国原油涨1.8%，日股日经指数下滑0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.4%，E-迷你标普500指数期货持平

* 美指动能略有下降，5、10和20日移动均线相互交叉，呈中性格局

* 8月反弹走势的76.4%回档位94.59为主要支撑，需收在该点位下方空头才会出手

* 纽约时段低点94.72和稍早高位95.01分别为首道支撑/阻力位

* 技术图：reut.rs/2c6nrE6

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐