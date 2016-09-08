《图表新闻》我们能否承受得起油市供应再度出现严重中断？

* 唯有沙特拥有闲置产能，而且相当有限

* 重重限制意味着油价将走高

* 全球闲置产能及财政损益两平图表：reut.rs/2c4D0vZ

路透伦敦9月8日 - 产油国间的市占率争夺战，已经导致全球原油库存多到快满出来，并在过去两年带动油价崩跌。

但就闲置产能这项数据来看，重大的多头趋势可能正在成形当中。所谓的闲置产能，就是在其他地方供应意外缩减时、产油国能够迅速扩产并加以填补的能力，而这项油市参数往往遭到忽略。

伊朗、伊拉克、以及科威特和阿联酋(阿拉伯联合大公国)等波斯湾国家全都接近全面投产，只有少数国家的现有产出水准和理论上产出水准存在一定差距。

不过“理论上”一词是关键，这一词适用的国家包括利比亚、尼日利亚、委内瑞拉及沙特。

利比亚和尼日利亚动荡情势要画上句点、或者是委内瑞拉克服国内社会和经济问题并提升产出的机率极低，以至于多数分析师都已经下修这些国家的扩产空间理论数值。

传统上作为唯一主要产能调节国的沙特是拥有最多闲置产能的产油国。但这一假设也存在缺陷。

多年来沙特告诉市场说，如果必要的话，他们可以每日生产1,250万桶石油，但今年包括沙特副王储萨勒曼在内的该国数位人士都称，他们眼下仅可以将产量提高至每日1,150万桶。

扣除沙特目前创纪录的日产量1,070万桶，沙特及全球的有效闲置产能仅有每日80万桶，为纪录最低水准，如果出现重大供应中断的话，不足以弥补其不足。

汇丰石油分析师在研究报告中称，“当前油市似乎不太可能抑制石油供应，但如果在2017年恢复供需平衡的话，全球仅有非常有限的闲置产能，”

其他人普遍认可这一观点。

法国外贸银行(Natixis)分析师Abhishek Deshpande称，“在充满供应中断及不确定性的油市，如果再次出现加拿大那一规模的野火肆虐，那么油价将像夏季前那样上涨。”

加拿大阿尔伯塔省麦克默里堡附近5月野火肆虐，对主要油砂生产设施构成威胁，迫使数以千计的工人迁离，并使得加拿大石油减产的状况进一步持续。火情使加拿大原油日产量损失100万桶。

**库存创纪录**

因此，当全球石油需求最终升至接近供应水平或者求大于供时，油价必然会因担忧缺乏闲置产能而跳涨吗？

这倒未必。

分析师Deshpande认为，像尼日利亚这样的国家仍构成下档风险，因他们对市场的贡献难以预测。

“假设包括利比亚和尼日利亚在内的所有国家以他们最优水平生产，而且市场处于平衡状况，那么我对闲置产能稀少的情况还是会非常担心，”他说。

与此同时，伊拉克、科威特、阿联酋和沙特都可能在2017年增加新的产能，因他们正在新的油田进行钻探作业。

此外，全球在过去两年积累了如此多的库存，以致于这些库存成为了闲置产能的替代品。根据国际能源署(IEA)，全球石油库存达到创纪录的30亿桶。

在2014年中期供应过剩情况开始出现前，库存仅为26亿桶。如果需求最终在明年超过供应，也可能需要许多个月才能让库存回到该水平。

不过，一些观察人士认为，闲置产能方面的局限性意味着需要对供应保持更大的支撑。

“库存没有应当恢复到油价崩跌前水平的理由。在产能调节国只有一个的情况下，库存需要保持得更高，”资深的OPEC观察员Jamie Webster说。(完) (编译 张明钧/于春红/侯雪苹；审校 高琦/白云)