基金产业：金价波动致美大宗商品基金最新一周外流规模创4月以来最高

路透纽约9月7日 - 周三公布的美国投资公司协会(ICI)最新一周数据显示，金价的涨跌不定导致美国大宗商品基金外流规模创下4月以来最高。

该协会称，截至8月31日当周，投资者从大宗商品相关的共同基金和上市交易基金(ETF)中撤资6.01亿美元，不过很多黄金基金近日有所反弹。

像SPDR Gold Shares 等基金的时买时卖情况，要归因于之前一些美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表态赞同尽早升息，而疲弱的经济数据却一再抑制升息预期。

ICI数据显示，当周股票基金外流规模为9.1亿美元，大大低于此前五周平均每周外流的33亿美元。