基金产业：金价波动致美大宗商品基金最新一周外流规模创4月以来最高

中国政策：完善电信市场准入制度，开放民间资本进入基础电信领域--国务院
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透纽约9月7日 - 周三公布的美国投资公司协会(ICI)最新一周数据显示，金价的涨跌不定导致美国大宗商品基金外流规模创下4月以来最高。
该协会称，截至8月31日当周，投资者从大宗商品相关的共同基金和上市交易基金(ETF)中撤资6.01亿美元，不过很多黄金基金近日有所反弹。
像SPDR Gold Shares 等基金的时买时卖情况，要归因于之前一些美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表态赞同尽早升息，而疲弱的经济数据却一再抑制升息预期。
ICI数据显示，当周股票基金外流规模为9.1亿美元，大大低于此前五周平均每周外流的33亿美元。
债券基金方面，ICI数据则显示当周流入25亿美元，但远低于过去五周平均每周流入的75亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.
路透北京1月16日 - 中国住房和城乡建设部等部委最新发文，拟对年度棚改工作积极主动、成效明显的省区进行激励，年度激励支持的省（区、市）数量在八个左右，并适当兼顾东中西部地区的差异。