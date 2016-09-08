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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--9月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    0100 韩国基本利率                                  9月      1.25%      1.25%
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)       8月      -0.9%      -1.7%
             居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)                  +1.7%      +1.8%
                                  (较前月)                      +0.3%      +0.2%
    0130 澳洲房屋融资                                  7月      -1.5%      +1.2%
             投资性房屋融资                                       --       +3.2%
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                      8月        --        3.1%
             经季节调整的失业率                                   --        3.3%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                  7月     +0.25%      +0.3%
                         进口(较前月)                           +0.8%      +1.0%
                         贸易收支(亿欧元)                     顺差220    顺差217
    0645 法国预算收支(亿欧元)                          7月        --     赤字618
    0645 法国工业生产(较前月)                          7月      +0.2%      -0.8%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        7月      -0.8%      -0.9%
                       (较上年同期)                             -3.2%      -2.2%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              7月     逆差37  逆差41.59
             全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差117.5  逆差124.0
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      8月   增加1.50   减少3.12
               失业率                                            6.9%       6.9%
               就业参与率                                         --      65.40%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)               7月修正值      持平       持平
             趸售销售(较前月)                          7月      +0.2%      +1.9%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    
    9月7日(三)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  8月        +2%        --
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周 流出13,264        --
         外资投资日本股票(亿日圆)                              流入19        --
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              7月 盈余19,382 盈余20,900
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率          第二季修正值    +0.7%       持平
             GDP(较前季)                                        +0.2%       持平
    
    9月8日(四)
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                7月   逆差24.1   逆差27.5
                       进口                                      持平        -- 
                       出口                                       +3%        -- 
    约0200 中国出口(较上年同期)                        8月      -2.8%      -4.0%
               进口(较上年同期)                                 +1.5%      -4.9%
               贸易收支(亿美元)                            顺差520.49    顺差580
    0300 韩国L货供额                                   7月      +7.8%        -- 
    0500 日本服务业景气判断指数                        8月       45.6        -- 
    0530 法国非农就业岗位(较前季)              第二季修正值     +0.2%        -- 
    1145 欧洲央行再融资利率                            9月      0.00%      0.00%
                 存款利率                                     负0.40%    负0.40%
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        7月      +0.8%      +3.0%
    1230 加拿大产能利用率                            第二季     80.0%        -- 
    1230 加拿大新屋价格指数                            7月      +0.4%      +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            9月3日当周      25.9       26.5
                 四周均值(万人)                                26.125        -- 
                 续请失业金人数(万人)           8月27日当周     214.4      215.3
    1630 加拿大房屋开工年率(万户)                      8月      18.27      19.00
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        7月  增加177.1  增加160.0
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  8月      -0.4%        -- 
                             (较上年同期)                       +3.7%        -- 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 徐文焰/王兴亚；审校 郑茵)

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