主要国家经济指标预测--9月9日****

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 韩国基本利率 9月 1.25% 1.25% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 8月 -0.9% -1.7% 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) +1.7% +1.8% (较前月) +0.3% +0.2% 0130 澳洲房屋融资 7月 -1.5% +1.2% 投资性房屋融资 -- +3.2% 0545 瑞士未经季节调整的失业率 8月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.3% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 7月 +0.25% +0.3% 进口(较前月) +0.8% +1.0% 贸易收支(亿欧元) 顺差220 顺差217 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字618 0645 法国工业生产(较前月) 7月 +0.2% -0.8% 0830 英国建筑业产出(较前月) 7月 -0.8% -0.9% (较上年同期) -3.2% -2.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 7月 逆差37 逆差41.59 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差117.5 逆差124.0 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加1.50 减少3.12 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 -- 65.40% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 7月修正值 持平 持平 趸售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月7日(三) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 +2% -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 流出13,264 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 流入19 -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 7月 盈余19,382 盈余20,900 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +0.7% 持平 GDP(较前季) +0.2% 持平 9月8日(四) 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差24.1 逆差27.5 进口 持平 -- 出口 +3% -- 约0200 中国出口(较上年同期) 8月 -2.8% -4.0% 进口(较上年同期) +1.5% -4.9% 贸易收支(亿美元) 顺差520.49 顺差580 0300 韩国L货供额 7月 +7.8% -- 0500 日本服务业景气判断指数 8月 45.6 -- 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 +0.2% -- 1145 欧洲央行再融资利率 9月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 +0.8% +3.0% 1230 加拿大产能利用率 第二季 80.0% -- 1230 加拿大新屋价格指数 7月 +0.4% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月3日当周 25.9 26.5 四周均值(万人) 26.125 -- 续请失业金人数(万人) 8月27日当周 214.4 215.3 1630 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 18.27 19.00 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加177.1 增加160.0 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -0.4% -- (较上年同期) +3.7% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 徐文焰/王兴亚；审校 郑茵)
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“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币