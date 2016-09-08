《全球主要央行动态》--9月1日-9月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月1日-9月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示，美联储本月稍晚举行会议时，升息理由将充分。

旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)周二称，由于经济目前处于充分就业状态，联储2%的通胀目标也“近在咫尺”，美国升息是合理的。 他还称，联储上调利率的步伐可能是美国有史以来最慢。

美国8月非农就业岗位增长放缓，令美联储鸽派决策者与其鹰派同僚的论战中有了更多依据，前者对本月是否有必要升息持怀疑态度。

里奇蒙联储总裁拉克尔上周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大幅升息。

克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)上周四表示，美国就业市场处于充分就业状态，美联储需逐步升息。

**欧洲**

为提振经济和刺激通胀，欧洲央行的购债计划已连续执行了18个月，其持债规模上周达到了新的里程碑--1万亿欧元(1.12万亿美元)。但该计划是否有效仍有待观察，尤其是很难判断如果欧洲央行不购债的话，欧元区经济将有多么糟糕。

**日本**

日本产经新闻周三报导称，在日本央行准备好对超宽松货币政策进行评估之际，九名审议委员对于如何刺激经济或者要不要刺激经济，出现明显分歧。

前日本央行理事门间一夫周二表示，鉴于日本央行7月会议上放松政策以来经济形势已经改善，该央行可能不会在本月扩大公债购买规模或进一步调降负利率。

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周一告诉路透，如果需要出台更多宽松政策，日本央行可能会选择进一步调低负利率，而不是扩大债券购买规模，因为调降利率的成本要低于扩大规模已经较高的购债计划。

日本央行总裁黑田东彦周一暗示，他愿意通过采用现有和新工具来进一步放松货币政策，未理会市场对于该央行已达到政策极限的担忧。日本央行之前已经推出了大规模刺激措施。 黑田东彦表示仍有充裕的空间扩大货币刺激措施，包括进一步下调负利率和增加资产购买。

知情消息人士上周五表示，日本央行本月政策会议将讨论刺激计划所带来的意外影响，像是收益率曲线趋平，也将讨论购买交易所上市基金(ETF)的潜在危险。

日本央行审议委员樱井真上周五表示，日本央行可能维持基础货币目标不变，利用现有工具扩大刺激力度，而不会在本月政策检视会议上大幅调整货币政策框架。

**中国**

新华社周二晚援引中国人民银行副行长易纲称，中国将推动“一带一路”投资的绿色化，欢迎国际投资者通过各种渠道投资中国的绿色债券、绿色股票、绿色基金和绿色项目。

中国央行行长周小川表示，打造一个富有深度和广度的银行间市场是十三五时期金融改革发展的重要内容。下一阶段要发挥公司信用类债券部际协调机制作用，统筹协调债券发行管理规则和制度安排，形成集中统一、监管有效的债券市场执法机制。

中国人民银行副行长易纲上周五表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化政策工具来保持汇率稳定。

中国人民银行副行长易纲上周四在杭州称，总体看人民币在合理均衡水平上保持基本稳定，且人民币的波动率较小；而且G20已达成共识，不以竞争为目的货币贬值，并就汇率进行更紧密地沟通和协调。

**其它**

加拿大央行周三维持利率不变，并称全球经济成长较预期疲弱，央行指出，即便加拿大出口反弹，但过去几个月的下滑使经济活动状况可能不及7月货币政策报告的预期。

澳洲央行周二维持利率不变，而且未就是否进一步降息给出答案。该央行一个月前曾降息，而且澳洲经济有望连续25年无衰退。

瑞典央行周三将指标利率维持在负0.50%不变，和预期一致，认为经济成长状况将足以持续推升低迷的通胀，但也表示海外经济前景存在不确定性。

马来西亚央行周三维持指标利率在3.00%不变，一如市场预期，指称尽管预计年底前出口将疲弱，但经济成长仍将处于轨道上。

巴西央行周二表示，未来降息与否不取决于任何单一因素，暗示随着通胀预期改善，决策层准备放宽货币政策。

印尼经济统筹部长纳苏迪温上周四称，8月通胀年率低于预期，为印尼央行调降指标利率提供了更多的空间。 (完)

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