香港个股：朗诗地产与中信资本共组城市更新投资平台，尝试存量房改造

路透上海9月8日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产 与中信资本周四宣布，将联合组建成立城市更新物业投资的合作平台，尝试在一二线城市启动存量房改造业务。

合作双方指出，将收购一线城市和强二线城市核心地段的物业项目，进行重新设计和改造，物业类型包括住宅、服务式公寓、写字楼、酒店等。目标物业需具备估值低、高安全边际的特征，改造后可以明显提升估值。朗诗的上海长风公寓项目将成为该平台的种子项目。

“市场力量加上政策配合，城市更新存在大量商机。”中信资本董事长张懿宸表示，一线城市一手土地资源越来越稀缺，导致地价不断上涨。这些城市中存在大量设计落后、设施陈旧、管理落后的存量物业，而市场对高质量的商业和住宅需求持续活跃强劲。

他说，存量房改造牵涉投融资、产品定位、报批、运营管理等多个环节，对开发企业提出了更高的要求。城市更新业务不仅需要资本，还需要房地产开发能力。

朗诗地产在2014年已提出轻资产运营，推动委托开发管理、小股操盘、联营及并购等多种发展模式，而存量房改造亦将成为公司未来重要的业务模式。此次合作中，中信资本和朗诗地产旗下青杉投资将成为该合作平台的投资人和管理人，而朗诗团队还将负责项目开发、改造及运营和销售等具体业务。

朗诗绿色地产董事局主席田明表示，公司商业模式正从“快进快出”的住宅开发模式逐渐转型，探索符合未来市场要求的新商业模式。公司要从重资产运营转向轻资产运营、要从住宅拓展至写字楼和公寓等、要从单纯的拍地开发拓展至旧楼更新。

中信资本是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司，核心业务包括私募股权投资、房地产基金、结构融资等，目前管理资产规模约80亿美元。其中房地产业务分支共投资超过20个住宅、零售和商业物业项目，房产总面积超过400万平米。（完）