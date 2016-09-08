《香港已公布新股发行上市日程表》--9月8日

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透香港9月8日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *9/8-13 雅各臣科研制药<2633.H 4.375 5.6-7.53 1.28-1.72 9/21 中银国际 K> 8/30-9/2 澳至尊 1.875 1.03-1.33 0.55-0.71 9/12 丰盛融资 8/30-9/5 易纬集团 6 0.6-0.9 0.1-0.15 9/12 汇富融资 2016年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 8/18 光大证券 12.68 86.2 持平 光大证券、瑞 银和美银美林 7/20 瑞港建设 1 2 升13% 天达 7/15 利福中国 不适用 不适用 升37%^ 法国巴黎证券 7/15 海蓝控股 3.96 2.97 升21.2% 海通国际 7/15 中国物流资产 3.25 33.7 升5.8% 瑞信和德银 7/13 颐海国际 3.3 8.58 跌1.5% 中金香港 7/13 永胜医疗 1 1.276 跌6% 上银国际 7/13 中国优质能源 1.8 2.1 升130% 海通国际 7/13 珩湾科技 0.5 1.25 跌2% 西证国际 7/13 星星地产 1.8 1 持平 国泰君安 7/12 力鸿检验 0.98 0.98 升1% 招银国际 7/12 绿城服务 1.99 15.48 升10.55% 美银美林和中 银国际 7/11 国银租赁 2 62 跌7% 中信证券、美 银美林和德银 7/8 东方证券 8.15 78 跌0.61% 花旗、高盛及 野村 7/8 亲亲食品 不适用 不适用 跌65.8%^ 美银美林 7/6 永丰集团 0.315 1.1 升1.6% 国泰君安 6/8 川控股有限公司 0.88 2.2 升6.8% 建泉融资 6/1 中银航空租赁 42 87.4 持平 中银国际及高 盛 5/19 雅迪集团 1.72 12.9 跌23.3% 中信建投国际 5/18 Hang Sang(Siu Po)Intl. < 1.36 0.63 升91.9% 汇盈融资和嘉 3626.HK> 林资本 4/15 华津国际 2.38 3.57 升21% 申万宏源 4/12 宏安地产 0.92 3.5 升14.1% 金利丰和创桥 国际 4/12 南旋控股 1.2 6 升6.7% 中信证券 4/8 亚积邦租赁 0.75 1.13 升21.3% 上银国际 4/8 结好金融 1 5.075 升5% 西证国际 4/6 伟业控股 不适用 不适用 升24.3%^ 创桥国际 4/1 盈健医疗 1.38 1.06 升44.2% 交银国际 3/30 浙商银行 3.96 130.68 持平 中信证券、中 金、高盛及农 银国际 3/30 天津银行 7.39 73.57 持平 中银国际、农 银国际及建银 国际 3/30 国微技术 3.78 2.835 跌15.9% 海通国际 3/18 剑虹集团 0.95 0.95 升47.4% 丰盛融资 3/11 香港医思医疗集团<2138.HK 3.03 7.42 跌1.65% 瑞信 > 3/10 兴科蓉医药 0.8 3.2 持平 招商证券 3/8 佳源国际 2.48 11.2 升4% 建银国际 1/28 融众金融 2.11 2.11 升0.95% 同人融资 1/15 成实外教育 2.4 18 升1.25% 麦格理 1/13 融信中国 5.36 18.1 升4.9% 工银国际 1/12 巨匹建设 1.35 1.8 升40.7% 国泰君安 1/7 年年卡 1 1 升27% 华富嘉洛 1/4 保发集团 0.93 1.05 升53.8% 广发融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。