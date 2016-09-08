台湾新债：花旗两档30年美元零息债募资4.72亿，27日挂牌

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北9月8日 - 两位消息人士周四指出，美国花旗集团 将在台湾发行两档30年期零息美元债，一年内不赎回券(NC1*1)与两年内不赎回券(NC2*1)各以IRR(隐含年报酬率)4.06%、4.04%定价。
消息人士并称，一年内不赎回券与两年内不赎回券各发行2.72亿与2.00亿美元，合计募资4.72亿。两档美元债将在27日挂牌交易。
路透暂时无法联络到花旗对此评论。(完)
台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。