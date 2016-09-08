版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 11:19 BJT

台湾新债：花旗两档30年美元零息债募资4.72亿，27日挂牌

路透台北9月8日 - 两位消息人士周四指出，美国花旗集团 将在台湾发行两档30年期零息美元债，一年内不赎回券(NC1*1)与两年内不赎回券(NC2*1)各以IRR(隐含年报酬率)4.06%、4.04%定价。

消息人士并称，一年内不赎回券与两年内不赎回券各发行2.72亿与2.00亿美元，合计募资4.72亿。两档美元债将在27日挂牌交易。

路透暂时无法联络到花旗对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐