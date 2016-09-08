日本股市：早盘下跌，受日圆走强及政策不确定性拖累

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
道琼工业指数 和标普500指数 隔夜双双下滑，纳斯达克指数 小涨，创纪录收盘新高，此前苹果 推出了新款iPhone手机。
苹果此次发布会最大的惊喜是，iPhone首次在App Store发行已问世30年的任天堂经典游戏--超级马里奥兄弟。任天堂股价 受此消息带动上涨13%，因市场憧憬继精灵宝可梦GO广受欢迎后，又有一款任天堂手游有望大热。
但强势日圆打压市场整体人气。美元兑日圆 跌0.1%至101.68日圆，周三曾跌至101.20日圆，为8月26日以来的最低水平。
投资者等待日本央行副总裁中曾宏于0430GMT发表的讲话，以寻找关于日本货币政策前景的线索。预计日本央行会如其在7月时的承诺，在9月20-21日会议结束时公布全面政策评估的结果。
东证股价指数 跌0.2%至1,346.48。
JPX日经400指数 跌0.4%至12,076.34。(完)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。