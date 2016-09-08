日本股市：早盘下跌，受日圆走强及政策不确定性拖累

道琼工业指数 和标普500指数 隔夜双双下滑，纳斯达克指数 小涨，创纪录收盘新高，此前苹果 推出了新款iPhone手机。

苹果此次发布会最大的惊喜是，iPhone首次在App Store发行已问世30年的任天堂经典游戏--超级马里奥兄弟。任天堂股价 受此消息带动上涨13%，因市场憧憬继精灵宝可梦GO广受欢迎后，又有一款任天堂手游有望大热。

但强势日圆打压市场整体人气。美元兑日圆 跌0.1%至101.68日圆，周三曾跌至101.20日圆，为8月26日以来的最低水平。

投资者等待日本央行副总裁中曾宏于0430GMT发表的讲话，以寻找关于日本货币政策前景的线索。预计日本央行会如其在7月时的承诺，在9月20-21日会议结束时公布全面政策评估的结果。

东证股价指数 跌0.2%至1,346.48。