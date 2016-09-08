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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 11:46 BJT

路透基点：铁人三项公司WTC在亚洲筹集2.8亿美元五年期贷款--TRLPC

路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，铁人三项公司World Triathlon Corp(WTC)正在亚洲筹集2.8亿美元五年期贷款。该公司去年被中国大连万达集团收购。

法国巴黎银行是本次贷款的牵头行兼簿记行。贷款分为4,500万美元循环信贷和2.35亿美元到期一次性偿还贷款两部分，前者用于运营资本和一般企业用途，后者则用于再融资。

两部分贷款的利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点。大连万达集团将作为担保人。

大连万达集团于2015年8月斥资9亿美元，从美国基金公司Providence Equity Partners手中买下WTC包括债务。

WTC是铁人三项赛事的拥有者和组织者。该公司上次融资是在2014年6月获得2.45亿美元贷款。该笔贷款包括2.25亿美元七年期优先定期贷款和2,000万美元五年期循环信贷。前者利率较LIBOR加码425个基点，最低LIBOR水准为1%，并提供99.25个基点的初始发行折扣。(完)

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