路透基点：铁人三项公司WTC在亚洲筹集2.8亿美元五年期贷款--TRLPC

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，铁人三项公司World Triathlon Corp(WTC)正在亚洲筹集2.8亿美元五年期贷款。该公司去年被中国大连万达集团收购。
法国巴黎银行是本次贷款的牵头行兼簿记行。贷款分为4,500万美元循环信贷和2.35亿美元到期一次性偿还贷款两部分，前者用于运营资本和一般企业用途，后者则用于再融资。
两部分贷款的利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点。大连万达集团将作为担保人。
大连万达集团于2015年8月斥资9亿美元，从美国基金公司Providence Equity Partners手中买下WTC包括债务。
WTC是铁人三项赛事的拥有者和组织者。该公司上次融资是在2014年6月获得2.45亿美元贷款。该笔贷款包括2.25亿美元七年期优先定期贷款和2,000万美元五年期循环信贷。前者利率较LIBOR加码425个基点，最低LIBOR水准为1%，并提供99.25个基点的初始发行折扣。(完)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。