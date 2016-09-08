台湾货币市场：拆款利率稳中透坚，中秋节后落点拆款有略微向上趋势

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
* 拆款市场力持稳定 * 外商银资金偏多 * 短票利率稳于区间，但调度难度稍升 * 公债交割无碍债券附买回市况 记者 高洁如 路透台北9月8日 - 台湾银行间拆款利率周四稳中透升。资金调度人士指出，中秋节过 后约是一周以上落点的拆款，因银行普遍保守，拆出利率朝区间高位靠拢，在下周三前有趋 升的潜力，但幅度料是小幅。 交易员表示，下周的中秋长假因为有四天的连假，下周三当日准备数字一共要累计五天 。因此虽然还是在期初，但是市场也不太敢大意。对此多家大型银行已略微提高中秋过后落 点的拆出的利率，约1基点。 〞以前很少因为连假，利率上来，这次有季底不太一样，需求也有多一点，〞一位大型 商银交易人士表示。 另一家商银交易人士表示，因应下周的中秋假期，虽然是多钱的拆出方，但还是保守， 〞没办法随意挥霍。〞她说。 也有交易人士提到，上日的外汇市场外资汇入态势明显，今日部分反应在外商银短钱多 ，拆入的外商银不再续借。未来外商银行的资金情势有待观察。 本地时间1153 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.274 31.240 台湾加权股价指数<.TWII 9,265.96 9,259.07 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.180% 0.173-0.200% --一周拆款利率区间 0.190-0.300 0.173-0.290% --两周拆款利率区间 0.200-0.300 0.180-0.310% **短票利率大致平稳** 短票市场方面，今日大型票券商面临情势较为不同，部分大型票券商可能因为国民党政 治关系，在操作上较不好调入资金。惟情况不算严重。 另外一家大票券商则说，今日反向多钱，从拆入方变成拆出方。〞今天钱太多，我还逆 势要拆出。一不注意就收过头了，因为货型基金反向多很多钱。〞前述交易主管说。 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，0.30%的利率也还不少。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.289%，区间在0.25-0.35%，成交金 额为56.61亿台币；前日加权平均利率在0.293%，区间在0.28-0.34%，成交金额为56.80亿台 币。自保60天短票成交加权平均利率上日在0.303%，区间在0.29-0.31%，成交金额为31.74 亿台币；前日在0.285%，区间在0.25-0.31%，成交金额为25.63亿台币。 台湾央行周三发行1,295.5亿台币定存单，较到期定存单金额1,296.5亿台币，发行余额 减1亿台币。 周四央行定存单到期金额1,588.5亿，周五则到期2,689亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为9亿台币，累计超额准备814亿台币、 加计前期1%的超额准备为2,342亿台币。 **债券附买回市况平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，目前每天都承做一些些跨月交易，利率尚能持 稳。部分票券商表示，今日有许久已未联络的投信进场询问能否丢钱，可见资金偏松。 〞RP市场没有大的议题。投信各有进出，有人多有人缺，客户群不同而已，〞一位大型 证券商交易员说。 也有交易员表示，今天不管投信、银行、寿险都宽松，市场没什么变动，大致上很平稳 。 周四有95/6期公债还本850亿台币、付利息15.9375亿台币。紧缩因素则有：周四汇丰控 股发行美元债20亿美元。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率没大的变化；短天期公债RP利率区间0.27 -0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.29%；公司债附买回利率主要成交在0.34 -0.35%，以0.35%居多。 至于大型票券商与金融机构承作利率也不变；短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24% ，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在 0.25-0.27%。(完) (审校 林高丽)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。