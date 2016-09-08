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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 12:06 BJT

中国货币市场：资金面趋宽松利率平稳，跨节资金需求略有增多

路透北京9月8日 - 中国银行间市场周四早盘资金面趋宽松，主要回购利率变动不大。
交易员称，机构供给均衡，虽央行公开市场持续净回笼，但在昨日超量续做MLF（中期借贷
便利）后，市场预期偏乐观；临近中秋假期，跨节资金品种需求略有增加，不过利率仍属平
稳。
    
    他们并表示，短期面临缴税和季末等不确定因素，但央行维稳态度未变，流动性料不会
有明显波动。
    
    华北一银行交易员说，“今天还是不紧，其实昨天也不是说有多紧，而且后来MLF（续
做）还放量了，现在大家心态还比较好。”
    
    中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合MLF到期1,232亿元人民币，当
日对15家金融机构开展MLF操作共2,750亿元；期限包括六个月期1,940亿元、一年期810亿元
，利率与上期持平，分别为2.85%和3.0%。 
    
    北京一银行交易员亦称，感觉市场仍比较平衡，大行供给也未见减量，“隔夜加权一早
上了点，不过现在也平缓了。...不过有些机构可能在提前布局过节的资金吧，从昨天开始
七天和14天的需求还不错。”
    
    今年中国中秋节假期为9月15日至17日。
    
    该交易员指出，近期可能有缴税以及季末因素的干扰，不过目前觉得影响不大，而且央
行希望流动性稳定的姿态仍在，“（季末）流动性这块应该不会有太大问题，不过跨季的资
金提上来后，还要看看市场的反应怎么样。”
                 
    中国央行公开市场今日共进行800亿元逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期200亿
元；据此计算，单日净回笼200亿元。 

    以下为主要货币市场利率报价：
    
      北京时间11:52            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0816     2.0737      +0.79
         七天      2.2854     2.2961      -1.07
         14天     2.4375     2.4189      +1.86
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.2000     0.6000    +260.00
         七天     3.2300     2.7950     +43.50
         14天    2.4050     2.3000     +10.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.1000     2.0900      +1.00
         七天   2.3200     2.3800      -6.00
         14天  2.5500     2.5500      +0.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0810     2.0803      +0.07
         七天       2.3700     2.3680      +0.20
         三个月     2.7810     2.7810      +0.00
    ----------------------------------------------------------
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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