中国货币市场：资金面趋宽松利率平稳，跨节资金需求略有增多

路透北京9月8日 - 中国银行间市场周四早盘资金面趋宽松，主要回购利率变动不大。 交易员称，机构供给均衡，虽央行公开市场持续净回笼，但在昨日超量续做MLF（中期借贷 便利）后，市场预期偏乐观；临近中秋假期，跨节资金品种需求略有增加，不过利率仍属平 稳。 他们并表示，短期面临缴税和季末等不确定因素，但央行维稳态度未变，流动性料不会 有明显波动。 华北一银行交易员说，“今天还是不紧，其实昨天也不是说有多紧，而且后来MLF（续 做）还放量了，现在大家心态还比较好。” 中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合MLF到期1,232亿元人民币，当 日对15家金融机构开展MLF操作共2,750亿元；期限包括六个月期1,940亿元、一年期810亿元 ，利率与上期持平，分别为2.85%和3.0%。 北京一银行交易员亦称，感觉市场仍比较平衡，大行供给也未见减量，“隔夜加权一早 上了点，不过现在也平缓了。...不过有些机构可能在提前布局过节的资金吧，从昨天开始 七天和14天的需求还不错。” 今年中国中秋节假期为9月15日至17日。 该交易员指出，近期可能有缴税以及季末因素的干扰，不过目前觉得影响不大，而且央 行希望流动性稳定的姿态仍在，“（季末）流动性这块应该不会有太大问题，不过跨季的资 金提上来后，还要看看市场的反应怎么样。” 中国央行公开市场今日共进行800亿元逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期200亿 元；据此计算，单日净回笼200亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0816 2.0737 +0.79 七天 2.2854 2.2961 -1.07 14天 2.4375 2.4189 +1.86 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2000 0.6000 +260.00 七天 3.2300 2.7950 +43.50 14天 2.4050 2.3000 +10.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.0900 +1.00 七天 2.3200 2.3800 -6.00 14天 2.5500 2.5500 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0810 2.0803 +0.07 七天 2.3700 2.3680 +0.20 三个月 2.7810 2.7810 +0.00 ---------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)