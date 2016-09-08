英国政经：银行业者呼吁与欧盟达成退欧后的过渡性安排

路透伦敦9月7日 - 英国一位银行业高管周三称，英国应该与欧盟协商过渡性安排，以免在英国退出后，对市场造成“断崖”式破坏。

英国银行业者协会(BBA)执行长Anthony Browne表示，有必要进行有序过渡。

一旦英国开始退出欧盟的正式谈判，即便尚未有新的贸易协议达成，也必须在两年后退出，除非所有欧盟成员国同意延长谈判期。

“我们认为应该有一定形式的过渡安排，”Browne向英国上议院一个委员会表示。