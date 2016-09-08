英国政经：银行业者呼吁与欧盟达成退欧后的过渡性安排

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透伦敦9月7日 - 英国一位银行业高管周三称，英国应该与欧盟协商过渡性安排，以免在英国退出后，对市场造成“断崖”式破坏。
英国银行业者协会(BBA)执行长Anthony Browne表示，有必要进行有序过渡。
一旦英国开始退出欧盟的正式谈判，即便尚未有新的贸易协议达成，也必须在两年后退出，除非所有欧盟成员国同意延长谈判期。
“我们认为应该有一定形式的过渡安排，”Browne向英国上议院一个委员会表示。
并称这将消除不确定性，并缓解银行现在就决定将业务转移至欧盟地区的压力，因为要实施业务转移，银行需要2-3年甚至更长时间。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。