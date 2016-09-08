台湾股市：微收升持稳于14个月高位，苹果新iPhone未能激励多头

路透台北9月8日 - 台湾股市周四微幅收高，持稳在14个月高位。分析师表示，苹果 最新发布的iPhone 7手机缺乏亮点，且亚洲新兴股市也未续创高，令市场气氛偏向观望，多空力道都不强。

台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,262.89点，此前收盘高点是去年7月3日的9,358.23点；今日成交初值 缩为761.97亿台币，上交易日修正后为930.63亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，虽然近期美国经济数据表现疲乏，令市场对9月升息预期降温，不过在22日美联储(FED)会议结果出炉前，没人敢保证不会升息。因此这波由外资引领的弹升走势，可能会先转趋沉寂。

〞(FED)开会前，股市会震荡盘坚，若没事，惊惊涨格局将延续到9月底、10月初。〞他说。

该分析师认为，这波台股走升，就技术观点分析，应该是多头的第五波攻势，指数最高应该可以上看9,500点；但若是美国升息，则另当别论。

苹果周三在年度新品发布活动上推出iPhone 7，惟市场对此新品失去了新鲜感。 苹果晶片供应商台积电 今日股价收低0.54%报183台币。