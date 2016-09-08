台湾股市：微收升持稳于14个月高位，苹果新iPhone未能激励多头

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北9月8日 - 台湾股市周四微幅收高，持稳在14个月高位。分析师表示，苹果 最新发布的iPhone 7手机缺乏亮点，且亚洲新兴股市也未续创高，令市场气氛偏向观望，多空力道都不强。
台湾加权股价指数 收高0.04%，至9,262.89点，此前收盘高点是去年7月3日的9,358.23点；今日成交初值 缩为761.97亿台币，上交易日修正后为930.63亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师指出，虽然近期美国经济数据表现疲乏，令市场对9月升息预期降温，不过在22日美联储(FED)会议结果出炉前，没人敢保证不会升息。因此这波由外资引领的弹升走势，可能会先转趋沉寂。
〞(FED)开会前，股市会震荡盘坚，若没事，惊惊涨格局将延续到9月底、10月初。〞他说。
该分析师认为，这波台股走升，就技术观点分析，应该是多头的第五波攻势，指数最高应该可以上看9,500点；但若是美国升息，则另当别论。
苹果周三在年度新品发布活动上推出iPhone 7，惟市场对此新品失去了新鲜感。 苹果晶片供应商台积电 今日股价收低0.54%报183台币。
本地时间13:39，MSCI亚太明晟指数 跌0.17%。(完)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。