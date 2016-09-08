《国际主要央行公开市场操作一览》--9月8日

路透上海9月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储7月维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行7月21日维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充 满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄望会推出更激进举措的投资者颇感失望。

日本央行并称，将会全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果，暗示或不久的将来会祭出更大刀阔斧的刺激措施。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

9/7 隔夜逆回购 -790.80 0.25%(固定利率)

9/6 隔夜逆回购 -927.33 0.25%(固定利率)

9/2 四天逆回购 -961.94 0.25%(固定利率)

9/1 隔夜逆回购 -906.07 0.25%(固定利率)

永久操作：

9/7 买入MBS 18.90 --

9/6 买入MBS 4.90 --

9/6 买入MBS 12.60 --

9/1 买入MBS 19.85 --

注：9月5日为美国公共假期

《本周主要新闻》

--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)周二称，由于经济目前处于充分就业状态，联储2%的通胀目标也“近在咫尺”，美国升息是合理的。 他还称，联储上调利率的步伐可能是美国有史以来最慢。

--美国8月非农就业岗位增长放缓，令美联储鸽派决策者与其鹰派同僚的论战中有了更多依据，前者对本月是否有必要升息持怀疑态度。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/7 七天期反向交易 0.05亿美元 0.91%(固定利率)

9/6 七天期反向交易 417.77 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--为提振经济和刺激通胀，欧洲央行的购债计划已连续执行了18个月，其持债规模上周达到了新的里程碑--1万亿欧元(1.12万亿美元)。但该计划是否有效仍有待观察，尤其是很难判断如果欧洲央行不购债的话，欧元区经济将有多么糟糕。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 302,970

上周三 303,500

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当期变化 -530

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本产经新闻周三报导称，在日本央行准备好对超宽松货币政策进行评估之际，九名审议委员对于如何刺激经济或者要不要刺激经济，出现明显分歧。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,295.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,296.5亿台币，发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行3,466.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,889.00亿台币，发行余额减422.5亿台币。

--台湾央行周一发行3,678.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,677亿台币，发行余额增1.5亿台币。 (完)