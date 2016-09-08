中国汇市：人民币早盘小幅走弱，中国外贸数据向好影响不大

* 人民币早盘小幅走弱，中间价终止连两日反弹

* 市场波动区间狭窄，偏购汇

* 中国外贸数据向好，但对汇市影响小

* 短期人民币汇价料横盘整理

路透北京9月8日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走弱，中间价亦微跌终止连两日反弹。交易员称，早盘汇价波动区间狭窄，客盘购汇情绪相对偏强，令人民币承压；而甫出的中国外贸数据虽然向好，但对汇市情绪影响不大。

他们并指出，市场亦在期待今日稍晚的欧洲央行议息会议，交投情绪因此偏谨慎。而大行继续在境内掉期市场维稳，境内美元掉期曲线继续回落，一年期掉期 已由周一910点的逾两个月高点一路下跌至700点下方，周内最大跌幅逾26%。

“最近市场还是要守一守，6.68感觉是近期的底线，短期应该破不了，...市场也在等欧洲央行的议息会议，看是不是要继续放水。”一外资行交易员称。

交易员并称，监管层的底线会守住，而近期人民币即期汇价交投大都低于中间价，且结汇盘还是出不来，因此短期人民币汇价还是维持盘整的可能性更大。

掉期方面，交易员指出，还是能感觉到大行在长端提供美元流动性，一方面是继续稳定市场预期，另一方面料是央行在续做掉期，继续为调控市场汇集子弹，毕竟即将出炉的欧洲央行和美联储议息会议的内容可能会对人民币汇率造成干扰。

北京时间12:00，人民币兑美元 即期报6.6678元，上日收报6.6641元，夜盘终报6.661元。今日人民币兑美元中间价 报6.662元，上日中间价为6.6555元。人民币兑美元即期成交额 为116.19亿美元，上日半日为90.06亿美元。

受基数因素、内外需均有改善的影响，中国8月进出口双双优于预期。当月出口同比降幅为今年4月以来最窄；进口同比增速为2014年10月以来首度转为正值，也是近两年最高水准。

全球汇市，日圆周四维持涨幅，市场等待日本央行副总裁稍后的讲话，以获得本月稍晚政策会议决定的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.827元, 上日尾盘为6.8233元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.675元, 上一交易日尾盘报6.67元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6659，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.5021、6.5565和8.902。