中国债市动态：现券收益率横盘整理，贸易数据改善减弱政策放松预期

路透上海9月8日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率依旧在1个基点(bp)左右的窄幅区间波动，国债期货主力合约也仅微涨。稍早公布的中国8月进出口数据改善，进一步减弱市场对货币政策放松预期。

交易员认为，贸易数据向好，还不能说明中国经济形势的趋势性好转。资金总量足够前提下，债券配置需求仍在。多空因素混杂，市场一时难以形成新的方向。

受基数因素、内外需均有改善影响，中国8月进出口双双优于预期。当月出口同比降幅为今年4月以来最窄；进口同比增速为2014年10月以来首度转为正值，也是近两年最高水准。

华中一银行交易员称，贸易数据转好，但经济形势并不稳固，加上配置需求不减，债市短期难改盘整判断。“我觉得现在(收益率)是难上、难下，窄幅震荡。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1960%/3.1936%，上日为3.1960%/3.1911%；相近期限国债160010券最新报价 在2.81%/2.79%，上日尾盘2.8100%/2.7850%。

流动性方面，央行昨日进行的2,750亿元人民币中期借贷便利(MLF)，有效缓和了公开市场连日净回笼和MLF到期的压力，今日早盘资金面转趋宽松。

新债发行市场上，进出口行上午招标的一年、10年、20年期固息增发债中标收益率为2.2139%、3.2073%和3.5600%，其中20年期品种定位稍高于中债估值，其他两期结果略低。