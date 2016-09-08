中国债市动态：现券收益率横盘整理，贸易数据改善减弱政策放松预期

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透上海9月8日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率依旧在1个基点(bp)左右的窄幅区间波动，国债期货主力合约也仅微涨。稍早公布的中国8月进出口数据改善，进一步减弱市场对货币政策放松预期。
交易员认为，贸易数据向好，还不能说明中国经济形势的趋势性好转。资金总量足够前提下，债券配置需求仍在。多空因素混杂，市场一时难以形成新的方向。
受基数因素、内外需均有改善影响，中国8月进出口双双优于预期。当月出口同比降幅为今年4月以来最窄；进口同比增速为2014年10月以来首度转为正值，也是近两年最高水准。
华中一银行交易员称，贸易数据转好，但经济形势并不稳固，加上配置需求不减，债市短期难改盘整判断。“我觉得现在(收益率)是难上、难下，窄幅震荡。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1960%/3.1936%，上日为3.1960%/3.1911%；相近期限国债160010券最新报价 在2.81%/2.79%，上日尾盘2.8100%/2.7850%。
流动性方面，央行昨日进行的2,750亿元人民币中期借贷便利(MLF)，有效缓和了公开市场连日净回笼和MLF到期的压力，今日早盘资金面转趋宽松。
新债发行市场上，进出口行上午招标的一年、10年、20年期固息增发债中标收益率为2.2139%、3.2073%和3.5600%，其中20年期品种定位稍高于中债估值，其他两期结果略低。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.240元人民币，较上日结算价微涨0.02%；10年期国债主力合约T1612 收报100.585元，较上日结算价涨0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。