全球金市：金价受疲弱美元支撑而持稳，关注欧洲央行会议

中国政策：完善电信市场准入制度，开放民间资本进入基础电信领域--国务院
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
“在缺乏偏多因素下，金价倾向于回撤，而不是持稳。这可能是目前的情况，近期可能看到进一步获利了结。”汇丰分析师James Steel称。
“任何不确定性、地缘政治紧张形势，以及最重要的，认为美联储将推迟下次升息时间，应能给金价带来短线支撑。债券收益率依然在低档也是另一个支撑因素。虽说如此，但金价看似处于守势，至少近期是这样。”
根据路透技术分析师王涛，现货金在1,352美元面临阻力，可能在这个水准下方徘徊，抑或折回到1,327美元的支撑位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下降0.03%，至951.81吨，周二为952.14吨。
现货银 涨0.3%至19.82美元；上日曾触及逾三周高点。
现货铂金(白金) 涨0.3%至1088.20美元；周三触及两周高位。现货钯金 涨0.8%至692.50美元；上日触及逾两周高位。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李春喜/张若琪 审校 王颖/艾茂林)
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.
路透北京1月16日 - 中国住房和城乡建设部等部委最新发文，拟对年度棚改工作积极主动、成效明显的省区进行激励，年度激励支持的省（区、市）数量在八个左右，并适当兼顾东中西部地区的差异。