全球金市：金价受疲弱美元支撑而持稳，关注欧洲央行会议

“在缺乏偏多因素下，金价倾向于回撤，而不是持稳。这可能是目前的情况，近期可能看到进一步获利了结。”汇丰分析师James Steel称。

“任何不确定性、地缘政治紧张形势，以及最重要的，认为美联储将推迟下次升息时间，应能给金价带来短线支撑。债券收益率依然在低档也是另一个支撑因素。虽说如此，但金价看似处于守势，至少近期是这样。”

根据路透技术分析师王涛，现货金在1,352美元面临阻力，可能在这个水准下方徘徊，抑或折回到1,327美元的支撑位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下降0.03%，至951.81吨，周二为952.14吨。

现货银 涨0.3%至19.82美元；上日曾触及逾三周高点。

现货铂金(白金) 涨0.3%至1088.20美元；周三触及两周高位。现货钯金 涨0.8%至692.50美元；上日触及逾两周高位。(完)

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