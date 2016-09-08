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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 13:35 BJT

中国农业：2016年玉米产量将降2.3%，种植面积减少近5%--粮油信息中心

路透北京9月8日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称，2016年中国玉米产量将较上年减少2.3%，至2.015亿吨，在政府取消收储计划后，农户减少玉米种植。

CNGOIC称，中国玉米种植面积将减少近5%至3,630万公顷，但单产料升至每公顷6吨，较上年增加162公斤。中国为全球第二大玉米产国。

CNGOIC还预计，从10月起的2016/17年度玉米消费跳增12%，至1.99亿吨。饲料约占玉米需求的大约六成，其余多数则为工业用户。

CNGOIC称，2016/17年度进口量将降至100万吨，较今年度减少220万吨或69%。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)

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